La multinacional de l'esport Decathlon, amplia la seva plantilla a Manresa. En concret, la recerca venedors/es per a la seva secció de ciclisme. Consulta aquesta i altres ofertes de treball a Manresa, en la següent selecció de llocs vacants.

GRUP IMAN selecciona:

ELECTROMECÀNICS / ES - MANTENIMENT per a Santa Margarida de Montbui

- 3 vacants.

- Jornada completa.

Funcions:

- Manteniment preventiu i correctiu d'instal·lacions elèctriques.

- Reparació d'avaries en màquina.

- Muntatge i desmuntatge d'equipaments i canvi de peces.

- Control i inventari de les eines necessàries.

- Soldadura i greixatge de peces.

Inscripcions i més informació a oferta d'ELECTROMECÀNIC/A - MANTENIMENT a Santa Margarida de Montbui.

ENGINYER/A DE INDUSTRIALITZACIÓ JUNIOR (OFICINA TÈCNICA) per a Santa Margarida de Montbui

- Jornada completa.

Funcions:

- Disseny de plànols.

- Dibuix de nous productes o millores dels ja existents.

- Actualització de plànols.

- Assegurar nivells de qualitat establerts per l'organització.

Inscripcions i més informació a oferta d'ENGINYER/A DE INDUSTRIALITZACIÓ JUNIOR (OFICINA TÈCNICA) a Santa Margarida de Montbui.

MANPOWER selecciona:

MOSSO/A CARRETONER/A MARTORELL

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Important empresa del sector automoció busca incorporar personal en els seus magatzems. Possibilitat de treball a la planta de Martorell o Abrera.

Es busca un/a mosso/a de magatzem que puntualment utilitzi el carretó, pel que és necessari el carnet de carretoner en vigor i disposició per a realitzar treballs de manera manual.

Inscripcions i més informació a oferta de Mosso/a Carretoner/a Martorell.

DECATHLON selecciona:

VENEDOR/A ESPORTISTA APASSIONAT DE L'ATENCIÓ A EL CLIENT DECATHLON MANRESA

- Contracte de durada determinada.

- Jornada parcial - indiferent.

Decathlon Manresa busca a cinc apassionats/des esportistes del CICLISME I DE LA MECÀNICA I ELS COMPONENTS DE LES BICIS. ENAMORAT DE L'ATENCIÓ AL PÚBLIC I QUE li encanti INTERCANVIAR SOBRE LA SEVA PASSIÓ.

Inscripcions i més informació a oferta de VENEDOR/A ESPORTISTA APASSIONAT DE L'ATENCIÓ A EL CLIENT DECATHLON MANRESA.

MARLEX selecciona:

ENGINYER/A QUÍMICA para Manresa

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Des de Marlex Human Capital, estem col·laborant amb una important empresa, ubicada a la comarca del Bages, que actualment té la necessitat d’incorporar al seu equip a un/una Enginyer/a Químic/a.

Quines seran les teves tasques a l’empresa?

En dependència del responsable de departament, el/la persona seleccionat/da s’ocuparà de:

- Planificar, dissenyar i redactar projectes, i fer-ne el seguiment.

- Mantenir contacte directe amb diferents proveïdors per valorar configuracions tècniques i econòmiques (90% amb anglès).

- Desenvolupar oportunitats de negoci i dissenyar estratègies comercials.

- Elaborar ofertes tècnic-comercials a mida.

- Fer d’interlocutor i mantenir relació amb els clients.

Al perfil seleccionat se li ofereix:

- Treballar en una important empresa consolidada dins el seu sector.

- Estabilitat i pla de carrera dins l’organització.

- Formació a càrrec de l’empresa.

- Horari partit de dilluns a dijous i divendres intensiu tot l’any.

Ets el/la candidat/a ideal si tens...

- Formació en Enginyeria Química.

- Imprescindible nivell ALT d’anglès.

- Aptituds comercials.

- Experiència mínima de 2 anys ocupant una posició similar.

- Orientació al client, comunicació, capacitat d’anàlisi i negociació.

- Valorable provenir d’empreses consolidades del sector químic.

Inscripcions i més informació a oferta d'ENGINYER/A QUÍMIC/A en Manresa.

THE TALENT ROOM selecciona:

ADMINISTRATIU/VA FACTURACIÓ INTERNACIONAL para Manresa

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Important empresa del sector industrial, precisa la incorporació d’un/a ADMINISTRATIU/VA FACTURACIÓ INTERNACIONAL que porti el departament dins la seu de Barcelona.

La teva missió serà assegurar la correcta facuració de l'empresa a nivell internacional, així com també t'encarregaràs de gestionar el transport de mercaderies des de l'empresa fins els diferents clients nacionals i internacionals

Quines seran les teves funcions?

- Elaboraràs les factures amb l’ERP, les arxivaràs dins el sistema, comptabilitzaràs les factures, elaboraràs les proformes per les LC, factures d’anticip i factures a origen d’obres nacionals.

- Realitzaràs l’enviament de les factures pertinents a cada client pel mitjà que sol-liciti cada un, així com resoldràs possibles incidències (format factura, data d’emissió...).

- Tramitaràs les cartes de crèdit (enviament de proforma-plantilla LC, revisió dels drafts rebuts dels clients, recopilació i verificació de la documentació i enviament de la documentació original al banc).

- Donaràs suport amb la gestió dels bancs sota les pautes marcades per la direcció d’administració.

- Gestionaràs els cobraments dels clients, reclamaràs els impagats i sol-licitaràs la previsió de pagaments.

- Prepararàs la circularització de clients per a auditoria externa i la documentació que requereixi l’auditor/a.

- Sol-licitaràs pressupostos de transport, negociaràs tarifes i condicions, compararàs els imports per optimitzar els costos i incorporaràs tota la info a l’ERP per a generar els albarans.

- Et coordinaràs amb producció per a l’expedició de cada projecte i la planificació de les càrregues.

- Contractaràs el trincatge i l’assegurança en el cas que el país de destí no estigui emparat per la pòlissa de transport, així com gestionaràs les demandes per danys en el material (si s’escau).

- Elaboraràs tots els documents de transport que l’empresa hagi de fer i revisaràs els documents que enviïn els transitaris, també adequaràs aquells documents que estiguin sota les exigències d’una LC.

- Realitzaràs el seguiment del transport fins arribar al destí i posaràs en coneixement dels retards a les persones de l’empresa implicades (comercial, PM...).

- Gestionaràs qualsevol tipus d’incidència que pugui sorgir.

Què t’oferim?

- Vacant estable.

- Lloc de treball: Barcelona 4 dies i Sallent 1 dia.

- Jornada laboral completa (40h).

- Horari: dll-dj 8.30h-13.30h i 14h-17h; dv 8h-14.30h.

- A l’agost es fa horari intensiu reduït (dll-dv 8h-14.30h).

- Interessant paquet retributiu en funció de l’encaix del que aporti la persona amb el que es necessita (aprox. 22K - 26K).

Què es requereix?

- Formació en ADE o economia amb especialització en comerç internacional.

- Mínim 3 anys d’experiència en facturació internacional.

- Domini d’eines ERP (Navision, SAP o A3) i d’Excel nivell alt.

- Anglès alt (advanced o proficiency), tindràs una interlocució fluida amb clients i proveïdors.

- Disponibilitat per treballar dins la seu de Barcelona i poder anar 1 dia a la setmana a la seu de Sallent (amb el cotxe d'empresa o amb algun company/a).

- Busquem una persona amb una alta capacitat de resolució d’incidències, organitzada, amb iniciativa i capacitat de negociació.

Inscripcions i més informació a oferta d'ADMINISTRATIU/VA FACTURACIÓ INTERNACIONAL en Manresa.

ASSESSOR COMPTABLE FISCAL para Manresa

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

El nostre client és una gestoria amb més de 30 anys d'experiència en el món de l'assessorament empresarial ubicada a Manresa. Formada per un ampli equip humà de especialistes en diferents àmbits, està orientada a oferir als seus clients un servei d'assessorament i gestió que inclou tots els àmbits possibles de la gestió empresarial.

Actualment, per motius de creixement, necessiten incorporar dins el seu equip de Manresa, un/a ASSESSOR COMPTABLE FISCAL.

Quines seran les teves funcions?

- Realitzaràs la comptabilitat de les empreses clients (des de Pimes a Multinacionals).

- Comptabilitzaràs les operacions.

- Realitzaràs el tancament dels exercicis fiscals i presentaràs els impostos requerits.

- Confeccionaràs les declaracions tributàries dels exercicis.

- Atendràs els requeriments, efectuaràs al-legacions i recursos tributaris.

- Assessoraràs als clients i els resoldràs els dubtes en matèria comptable i fiscal.

- Participaràs en els estudis econòmics i en l'anàlisi financera dels nous projectes.

Què t'oferim?

- Ambient de treball innovador i dinàmic.

- Vacant estable.

- Lloc de treball: Manresa.

- Horari: dll-dj 9h-14h i 15.30h-19h, dv 9h-15h.

- Interessant paquet retributiu en funció de l'encaix entre el que necessita l'empresa i el que aporti el candidat/a a incorporar (aprox. 20K - 35K).

- Formació continua.

Què ens agradaria que aportessis?

- Busquem una persona proactiva, dinàmica, orientada al client i metòdica.

- Formació en ciències empresarials, ADE o economia.

- Valorable disposar de màster o postgrau en fiscalitat.

- Disposar d'experiència prèvia en assessoria o gestoria.

- Residir al Bages o rodalies properes.

Inscripcions i més informació a oferta d'ASSESSOR COMPTABLE FISCAL en Manresa.

ARQUITECTE TÈCNIC PROJECTES BASTIDES para Igualada

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Important empresa dedicada al lloguer i venda de maquinària i utillatges per a la construcció, precisa la incorporació d'un/a ARQUITECTE TÈCNIC PROJECTES BASTIDES per incorporar-se a l'equip d'Igualada.

La teva missió serà liderar, progresivament i a mida que es vagi evolucionant dins l'empresa, dels projectes de bastides des de l'acceptació de la comanda fins a la implantació del projecte. Mica en mica la persona adoptarà el rol de coordinador de 3 equips de muntatge de 8 persones en total.

Quines seran les teves funcions?

- Planificaràs i gestionaràs els projectes de bastides.

- Desenvoluparàs el disseny, càlcul i redacció dels projectes (amb Autocad).

- Gestionaràs les certificacions dels muntatges.

- Dirigiràs i supervisaràs els projectes, gestionant els estocs, coordinant als equips i realitzant el seguiment de cada projecte

- Tindràs contacte amb els clients per al seguiment de la qualitat i eficiència de cada projecte, així com per la detecció de necessitats, millores i incidències.

- Donaràs suport al departament comercial aportant solucions tècniques en la realització i presentació d'ofertes.

Què t'oferim?

- Vacant estable.

- Lloc de treball: Igualada.

- Horari empresa: dll-dv 7,30h-13h i 15h-19h (amb els descansos pettinents).

- Interessant paquet retributiu en funció de l'encaix entre el que necessita l'empresa i el que aportis (aprox 20K-30K) + kilometratge.

Què necessitem que aportis?

- Formació en arquitectura tècnica.

- Experiència mínima de 2 anys dissenyant en CAD.

- Coneixements de programes informàtics de gestió (ERP, CRM).

- Usuari avançat d'Excel.

- Residència a Igualada o rodalies properes.

- Es valorarà haver treballat amb bastides, però no és imprescindible.

Inscripcions i més informació a d'ARQUITECTE TÈCNIC PROJECTES BASTIDES en Igualada.

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya selecciona:

TÈCNIC/A DE LABORATORI SOSTENIBILITAT per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya - precisa per al laboratori de l'Àrea de Sostenibilitat d'un perfil amb Grau en químiques, Enginyeria química o similar per al desenvolupament de tasques analítiques i experimentals de laboratori.

Funcions i responsabilitats.

- Realització d'anàlisi de laboratori químic i microbiològic.

- Suport i realització de tasques experimentals vinculades a projectes de l'Àrea.

- Posada a punt de metodologies.

- Manteniment d'equips.

- Suport en tasques de muntatges i sistemes experimentals.

- Tasques vinculades al manteniment del sistema de Gestió de Qualitat ISO 90001: 2015.

Formació:

Formació amb Grau en químiques, Enginyeria química o similar.

Experiència:

És valorarà tenir experiència en el sector o en laboratoris similars.

Habilitats:

Autonomia en l'organització de la feina, saber treballar en equip, habilitats comunicatives i facilitat per adaptar-se a canvis.

Es valorarà molt positivament que la persona sigui proactiva i mostri interès.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC/A DE LABORATORI SOSTENIBILITAT a Manresa.

ITM HUMAN CAPITAL selecciona:

METGE ESPECIALISTA PER SPA per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

MB Prevent empresa de prevenció de riscos laborals i Vigilància de la Salut selecciona un/a MÈDIC/A amb l'especialitat en treball, traumatologia, dermatologia o pneumologia.

Les principals funcions a realitzar són:

- Realitzar les planificacions, revisions mèdiques, resolució d'aptituds, treballadors sensibles, estudis epidemiològics, plans de vigilància de col·lectius laborals, memòries i activitats assistencials diverses.

- Assessorament en matèria de Covid-19 a empreses i treballadors.

- Resolució d'incidències a les empreses/treballadors, atenció a les consultes i seguiment.

- Assumir funcions de gestió, com l'organització, planificació logística i avaluació de les intervencions sanitàries.

Inscripcions i més informació a oferta de METGE ESPECIALISTA PER SPA a Manresa.

TÈCNIC / A ADMINISTRACIÓ PERSONAL per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

En ITM Human Capital ens cal incorporar per al nostre departament intern de l'empresa de treball temporal un/a tècnic/a d'administració de personal per a la nostra oficina de Manresa.

Realitzarà tasques de:

- Gestió de personal cedit: Nòmines, revisió IRPF, gestió d'embargaments, cotització, incidències, etc.

- Gestió documental: Control d'IT - AT, reconeixements mèdics personal cedit, control d'incidències a la SS, interlocució per a totes les delegacions.

- PRL: Seguiment, control i actualització d'avaluacions de riscos, revisió EPI.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ PERSONAL a Manresa.

RECURS PREVENTIU EN OBRA MANRESA

- Jornada completa.

Realització de tasques com a recurs preventiu en important obra de construcció minera a les rodalies de Manresa.

En dependència del coordinador de seguretat i salut, es realitzaran les tasques de supervisió de seguretat i salut en l'obra.

Inscripcions i més informació a oferta de Recurs preventiu en obra Manresa.