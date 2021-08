Aquesta setmana les ofertes de treball a Manresa compten amb interessants oportunitats per a perfils d'allò més variats. En concret, destaquem la demanda d'un petit hotel de luxe a Solsona, on necessiten personal per diferents llocs vacants. Consulta totes aquestes oportunitats en les següents línies:

GRUP IMAN selecciona:

TÈCNIC/A RRLL per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Seleccionem, per incorporació immediata, per gestoria situada a Manresa:

Tècnic/a Laboral per a realitzar, entre d'altres, les següents funcions en el Departament Laboral:

- Confecció de nòmines i assegurances socials.

- Càlcul de retencions.

- Assessorament en la contractació.

- Control d'absentismes i gestió d'incapacitats temporals.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic / a RRLL a Manresa.

OFICIAL planxista per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Funcions:

- Reparació de planxa i pintura a taller mecànic oficial.

Inscripcions i més informació a oferta d'Oficial Planxista a Manresa.

Hostaljobs selecciona:

CAP SALA/HOTEL LUXE para Solsona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

T'agrada el tracte amb el públic, ets detallista i gaudeixes de la gastronomia? Petit hotel de luxe del Solsonès amb restaurant gastronòmic cerca professional de sala d'experiència contrastada en establiments de luxe.

T' oferim una feina on podràs:

- Planificar servei de bar i restaurant.

- Definir i supervisar l’acompliment dels diferents protocols d’actuació del servei abans, durant i després del servei.

Donar la benvinguda i acomodar als clients.

Prendre comandes i assessorar de l’oferta gastronòmica del restaurant.

Crear i organitzar equips de treball i quadrants de personal.

Realitzar les comandes als proveïdors.

Organitzar i planificar esdeveniments i banquets.

Inscripcions i més informació a oferta de CAP SALA / JEFE SALA / Hotel luxe en Solsona.

CAP DE RECEPCIÓ - HOTEL DE LUXE para Solsona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Cerques un projecte estable en un petit hotel de luxe en un entorn d'ensomni al Solsonès? Busquem Cap de Recepció amb 2 anys d'experiència.

Si ets una persona que gaudeix del tracte amb el públic, amb dots de comunicació, ets detallista, amb idiomes i tens experiència com a recepcionista en establiments de luxe... Aquest projecte t'interessa!

Funcions:

- Acollir i rebre els hostes de l'hotel.

- Mantenir el registre de les entrades i sortides dels clients (check-in i check-out).

- Gestionar les reserves i cancel-lacions de les habitacions realitzades per telèfon, per internet o per correu electrònic.

- Gestionar els ingressos.

- Donar resposta a les peticions i preguntes dels clients i intentar solucionar les seves queixes.

- Oferir informació turística sobre els atractius locals i llocs d'interès.

- Promoure les instal-lacions de l'hotel, com el restaurant, el saló de la bellesa o el gimnàs. Fer les reserves i concertar les cites per als serveis d'aquestes instal-lacions.

- Oferir serveis extra per millorar la comoditat dels clients.

- Funcions de suport a altres professionals.

- Conèixer a la perfecció l'oferta de serveis de l'allotjament i les condicions d'ús i informar adequadament a la clientela. Dominar tarifes, promocions, descomptes, formes de pagament, etc.

- Controlar en tot moment la disponibilitat de places, mantenint al dia el planning de reserves.

- Conèixer agències, empreses, centrals de reserves i les principals fonts de clients habituals.

- Seleccionar el personal i gestionar la formació, els torns i les vacances.

- Planificar, organitzar i supervisar les tasques del personal.

- Controlar els fulls de reserva diaris per assegurar el correcte compliment d'aquestes i detectar possibles incidències en el llistat d'arribades (reserva VIP, persones amb discapacitat, etc.)

- Controlar amb el cap de compres, els estocs de material d’oficina, informatiu i de recepció del departament. Així com planificar amb el departament de mantenint, la freqüència de la neteja.

- Gestionar el pressupost establert per la seva àrea. Utilitzar els recursos de la manera més eficient.

Inscripcions i més informació a oferta de CAP DE RECEPCIÓ - Hotel de luxe en Solsona.

2N CUINA / HOTEL LUXE para Solsona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Si estàs buscant un projecte estable en un petit hotel de luxe del Solsonès, aquesta és la teva oportunitat!

Cerquem un 2n de cuina amb experiència en establiments gastronòmics per a treballar amb productes de temporada i amb diferents menús degustació.

T'oferim una feina on podràs:

- Desenvolupar les teves competències com a 2n de cuina.

- Crear i executar del menú diari (conjuntament el cap de cuina).

- Realitzar les compres de gènere i verificar la qualitat i quantitat en l'entrega

- Suport o confecció dels escandalls.

- Organitzar la logística en el pase supervisant grau de cocció, condimentació, temperatura i presentació.

- Treballar amb matèria prima de qualitat i amb una cuina gastronòmica.

- Treballar en una cuina totalment equipada amb instruments de primera qualitat amb forn Rational, ronner, envasadora al buit.

- Substituir el cap de cuina en festius i vacances.

Inscripcions i més informació a oferta de 2n CUINA / Hotel luxe en Solsona.

CAMBRER/A SALA-BARRA / HOTEL LUXE para Solsona

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Si t'agrada el tracte amb el públic, ets polivalent a sala i barra i cerques feina estable... Petit hotel de luxe de 4 estrelles del Solsonès cerca cambrer de sala d'experiència contrastada en establiments de luxe.

Inscripcions i més informació a oferta de CAMBRER/A SALA-BARRA / Hotel luxe en Solsona.

EZENTIS selecciona:

ENCARREGAT D'OBRES I SERVEIS - ENERGIA ELÈCTRICA per a Sant Joan de Vilatorrada

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Grup Ezentis, empresa dedicada al desplegament, operació i manteniment de xarxes elèctriques de distribució, selecciona un Encarregat d'Obres i Serveis d'Energia Elèctrica per a incorporar-se en els nostres equips ed Sant Joan de Vilatorrada i Vic.

Funcions:

- Responsabilitzar-se de la gestió dels recursos humans, mitjans i materials de les obres.

- Assumir la direcció i qualitat de les obres a realitzar.

- Control i seguiment dels costos de les obres, hores treballades, mitjans auxiliars, etc.

- Informar diàriament de les obres a el Cap d'Obra.

Inscripcions i més informació a oferta d'Encarregat d'Obres i Serveis - Energia Elèctrica a Sant Joan de Vilatorrada.

ARIMANY Selecció Talent selecciona:

TÈCNIC FISCAL COMPTABLE per Puigcerdà

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Seleccionem un Tècnic Fiscal-Comptable per a despatx professional a Puigcerdà. En dependència de la Gerència, gestionarà una cartera de clients, assessorant en matèria fiscal i comptable.

En concret, les seves funcions seran:

- Confecció d'impostos i assessorament en matèria fiscal a empreses.

- Comptabilitat i comptes anuals d'empreses client.

- Lloguers a particulars.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC FISCAL COMPTABLE a Puigcerdà.

ITM HUMAN CAPITAL selecciona:

RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PERSONAL per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

En ITM Human Capital cerquem, per a les nostres oficines centrals ubicades a Manresa, un responsable d'administració de personal per a totes les nostres delegacions de Treball Temporal.

Realitzaràs tasques de:

- Gestió administrativa amb la TSGG, SEPE, INSS, elaboració de contractes, annexos, realització d'altes i baixes dels treballadors/es posats a disposició, resolució d'incidències i consultes.

- Càlcul de nòmines, complementàries i liquidacions: revisió i preparació de les dades relatives als processos administratius per al seu processament en nòmina.

- Gestió d'embargaments.

- Elaboració i comunicació d'assegurances socials. Resolució i gestió d'incidències derivades del servei.

- Atenció al client intern. Assessorament laboral.

- Comunicació amb organismes oficials i plataformes de selecció.

- Implantació i manteniment dels procediments de la companyia en matèria de RRLL.

- Seguiment, control i actualització de les Avaluacions de Riscos per lloc de treball al personal cedit. Revisió EPI assignats, caducitat de les Avaluacions de risc.

Inscripcions i més informació a oferta de RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PERSONAL a Manresa.

Grup CTC selecciona:

CARRETONER/A FRONTAL para Sant Vicenç de Castellet

– Jornada completa.

Ens cal incorporar carretoners/es amb experiència en maneig de carretó frontal.

Funcions:

- Càrrega i descàrrega de contenidors marítims portuaris.

- Recepció i preparació de comandes amb radiofreqüència.

- Control de restes de productes.

- Neteja de les zones d'envasament.

- Vetllar pel bon funcionament del carretó assignada.

Inscripcions i més informació a oferta de Carretoner / carretonera frontal (Contenidors) a Sant Vicenç de Castellet.

GRUP SOLUTIA selecciona:

INFERMER/A EMPRESA SÚRIA I SALLENT per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Actualment busquem incorporar a un/a Diplomat/da Graduat/da en Infermeria per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.

La funcions principals seràn l'atenció assistencial a tots els treballadors de la companyia així com una gran part administrativa (gestió de baixes, control de protocols ...) també portaràs a terme funcions de coordinació i gestió de la planilla de la resta de torns i infermers.

Inscripcions i més informació a oferta d'Infermer/a empresa Súria i Sallent a Manresa.