Consulta les ofertes de treball a Manresa que destaquem en aquest article i prepara el teu currículum. Entre les variades vacants actives en aquests moments, esperem que estigui l'oportunitat laboral que estàs buscant.

OFERTES DE TREBALL A MANRESA

GRUP IMAN selecciona:

ASSESSOR/A FISCAL per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de l'oficina de Manresa, cerquem assessor/a fiscal per a important gestoria situada a Manresa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Assessor/a fiscal a Manresa.

TÈCNIC/A RRLL per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Seleccionem per incorporació immediata per gestoria situada a Manresa: Tècnic/a Laboral per a realitzar, entre d'altres, les següents funcions al Departament Laboral:

-Confecció de nòmines i assegurances socials.

-Càlcul de retencions.

-Assessorament en la contractació.

Control de absentismes i gestió d'incapacitats temporals.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a RRLL a Manresa.

OPERARI/A VERIFICADOR/A PECES per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Descripció de les tasques:

- Verificar mesures de les peces amb eines de metrologia.

- Realitzar registres d'autocontrol.

- Atendre, accionar i vigilar les màquines.

- Amb el temps s'ensenyarà a programar la màquina de control numèric.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI/A VERIFICADOR/A PECES a Manresa.

KONSTRUIM selecciona:

INSTAL·LADORS (ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ, GAS, AIRE CONDICIONAT, ETC.) per Castellbell i el Vilar

- 2 vacants.

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Instal·ladors (electricitat, calefacció, gas, aire condicionat, etc.) a Castellbell i el Vilar.

Adecco selecciona:

OPERARI/A DE REFINERÍA per Martorell

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Busquem una persona per a treballar com a operari/a de producció en una multinacional del sector agroalimentari situada a Martorell.

T'encarregaràs de:

- Monitorització i seguiment de les diferents etapes del procés productiu.

- Gestionar la matèria primera fins a l'obtenció dels diferents components que formen el gra, hidrolitzant el midó per obtenir els xarops de glucosa.

- Control dels equips en les diferents fases de fabricació dels productes.

Inscripcions i més informació a oferta Operari/a de Refineria (3) a Martorell.

OPERARI/A DE FECULERÍA per Martorell

- Jornada completa.

Busquem una persona per treballar com a operari/a de producció en una multinacional del sector agroalimentari situada a Martorell.

T'encarregaràs de:

- Monitorització i seguiment de les diferents etapes del procés productiu.

- Gestionar la matèria primera fins a l'obtenció dels diferents components que formen el gra, hidrolitzant el midó per obtenir els xarops de glucosa.

- Control dels equips en les diferents fases de fabricació dels productes.

Inscripcions i més informació a oferta Operari/a de Feculería (2) a Martorell.

GRUP VILARDELL Purtí selecciona:

AUXILIAR CONTROL QUALITAT per Santpedor

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

AVINENT Science and Technology S.L., és un grup empresarial que vol oferir productes i serveis a mida del nostre client. Ens uneix la voluntat d'esdevenir un partner estratègic essencial tant pel sector industrial, com pel sector mèdic.

Utilitzem la capacitat tecnològica, el coneixement tècnic i la qualitat humana per convertir-nos en empreses amb alt valor afegit, amb una base sòlida de creixement focalitzada en la innovació en productes, processos i serveis, clau del nostre progrés. Adaptar-nos a un decolletatge completament nou, amb unes peculiaritats tècniques i unes especificacions de neteja essencials són elements claus per competir en mercats molt exigents com l'automòbil i el sector mèdic-dental, on la inversió tecnològica i el canvi constant és el que marca la competitivitat del sector. Tot i així, la qualitat, el servei i la innovació segueixen sent la base de tota activitat i el que defensa l'empresa en un sector mèdic on el client i el producte necessiten uns estàndards altament exigents i rigorosos.

AVINENT Science and Technology recull aquestes dues activitat, la industrial sota la marca Vilardell Purtí i la mèdica sota la marca Avinent Implant System. Dos models de negoci diferents que treballen per convertir-se en líders del seu mercat.

Es precisa per VILARDELL PURTI cobrir una vacant de Auxiliar de Control de Qualitat (control volant) per Departament de produció en torn de tarda:

Descripció de tasques:

- Responsabilitats tècniques:

- Realitzar control final de les peces per mitjà de controls volants

- Verificar l'engegada de les màquines i dur registres de Qualitat

- Responsibilitat de programar equips de control.

- Formació Professional tècnica (CFGM o CFGS de la família de mecanització, o química). O bé experiència demostrable mínima 3 anys.

- Interpretació de plànols i identificació de cotes.

- Conceptes bàsics sobre les toleràncies dimensionals i geomètriques.

- Habilitats en l’ús d’equips de control estàndard: estereoscopis, preus de rei, micròmetres, comparadors, microscopis, projector de perfils, calibres...

- Experiència en realitzar controls a producció segons els mètodes de control i tècniques de verificació estàndard.

Altres coneixements a valorar:

- Coneixements bàsics en l’ús d’equips de control específics: rugosímetres, duròmetres tridimensionals (CMM), màquines de forma (Roundtest) i/o perfilòmetres.

Inscripcions i més informació a oferta d'AUXILIAR CONTROL QUALITAT a Santpedor.

Grup CTC selecciona:

MOSSOS/ES - TREBALL EN ALTURA I CÀRREGA (CISTERNES) per Martorell

- 2 vacants.

- Jornada completa.

Estem buscant, per a empresa ubicada a Martorell, operaris/mossos per a treballs en alçada i càrrega.

Funcions:

- Ubicació en alçada de sacs de farina (arnes de seguretat) a 3 metres aprox.

- Bolcat de producte en camió cisterna.

oferim:

- Contracte estable (no ETT)

- Horari de 40h setmanals rotatiu 6-14h, 7-15 o 8-17h

- Incorporació immediata.

Inscripcions i més informació a oferta de Mossos/es - Treball a Altura i Càrrega (Cisternes) a Martorell.

GRUP SOLUTIA selecciona:

INFERMER/A EMPRESA SÚRIA per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Actualment busquem incorporar un/a Diplomat/da Graduat/da Infermeria per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria.

Inscripcions i més informació a oferta d'Infermer/a empresa Súria a Manresa.

TOTEDITION selecciona:

CAMBRERA DE PIS PER HOTEL per Puigcerdà

Inscripcions i més informació a oferta de Cambrera de pis per Hotel a Puigcerdà.

RECEPCIONISTA HOTEL per Puigcerdà

- 2 vacants.

Inscripcions i més informació a oferta de recepcionista Hotel a Puigcerdà.

BARNA LABOR selecciona:

OPERARI/A (MARTORELL)

- 2 vacants.

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - matí.

Inscripcions i més informació a oferta de MAR21-169 Operari / a (Martorell) .