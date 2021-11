Dependent, mosso de magatzem, caixers, tècnic de manteniment, encarregat de manteniment d'obra civil, consultors de selecció, carretillers, enginyers, electricistes, etc. Quin perfil tens per optar a les següents ofertes de treball a Manresa?.

KFC TEAM MEMBER CAIXA

Actualment, estem buscant Caixers per treballar a temps parcial i en torns rotatius.

-No cal experiència, nosaltres et donarem la formació que necessites.

-Residència a la zona o/i possibilitat de desplaçar-te fàcilment al restaurant.

Inscripcions i més informació a oferta de KFC Team member CAJA a Manresa.

OPERARI/A D'ENVASAT

Des de l'oficina de Rubí seleccionem Operari/a d'envasament per a una important empresa del sector alimentació situada a Martorell.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari/a d'envasat a Martorell.

OBRADORS/ES DE PA I BOLLERIA

A d'Iman Temporing Martorell estem buscant obradors/es de pa i brioixeria per a una empresa del sector de l'alimentació ubicada a Martorell.

Inscripcions i més informació a oferta d'OBRADORS/ES DE PA I BOLLERIA a Martorell.

CARRETILLER/A FRONTAL

Des de la nostra oficina de Manresa seleccionem per a important empresa dedicada a les arts gràfiques, ubicada a Sallent, carretillers/es. Es realitzaran tasques tant de preparació de comandes per picking veu com maneig de carretó.

Inscripcions i més informació a oferta de Carretiller/a Frontal a Sallent.

ENGINYER/A INDUSTRIAL PROJECTISTA DE MAQUINÀRIA

CRIT Martorell selecciona per a empresa dedicada a la fabricació de maquinària, ubicada a Martorell (Barcelona), un/a Enginyer/a Industrial Projectista de Maquinària.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a Industrial Projectista de maquinària a Martorell.

INSTAL·LADORS (ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ, GAS, AIRE CONDICIONAT, ETC.)

Es requereix instal·lador amb una mínima experiència i amb coneixements en algun dels camps d'electricitat, calefacció, gas, aire condicionat, etc., per a feines d'instal·lacions, manteniment i feines a particulars.

Es valora ser polivalent, adaptatiu i resolutiu a la feina, amb flexibilitat horària.

Inscripcions i més informació a oferta d'instal·ladors (electricitat, calefacció, gas, aire condicionat, etc.) a Castellbell i el Vilar.

CONSULTOR/A SELECCIÓ IGUALADA (TAG)

Necessitem incorporar un/a Consultor/a de Selecció en treball temporal per a la nostra oficina d'Igualada, donant servei als clients de diferents sectors.

Inscripcions i més informació a oferta de Consultor/a Selecció Igualada (TAG).

ENCARREGAT DE MANTENIMENT DE VIALITAT I OBRA CIVIL (AUTEMA)

S'incorporarà al Departament de Conservació i Manteniment de Pista de l'Autopista C-16 concessió d'Autema (Barcelona), concessió de la Generalitat de Catalunya. AUTEMA està integrada a CINTRA, un dels principals líders mundials a la promoció privada d'infraestructures de transport del món.

Ubicat a Castellbell i el Vilar, i en dependència del cap del Departament, la dedicació està orientada principalment al manteniment de l'autopista i les seves instal·lacions.

Inscripcions i més informació a oferta d'ENCARREGAT DE MANTENIMENT DE VIALITAT I OBRA CIVIL (AUTEMA) a Castellbell i el Vilar.

MOSSO/A MAGATZEM per a Sant Fruitós de Bages

Es necessita, per important magatzem del sector tèxtil dedicat a la venda de productes online, amb logística a Sant Fruitós de Bages, Castellgalí i Vacarisses: Operaris per realitzar tasques de manipulació, etiquetatge, picking, alarmat i empaquetament.

Inscripcions i més informació a oferta de MOSSO/A MAGATZEM a Sant Fruitós de Bages.

TÈCNIC/A DE MANTENIMENT POLIVALENT – IGUALADA

Busquem un tècnic/a de manteniment polivalent, per a un dels nostres clients a Igualada.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a de Manteniment Polivalent – ​​Igualada.