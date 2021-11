Una de les preguntes que primer ens qüestionem quan ens interessa una oferta de treball a Manresa és conèixer quina empresa es troba darrere seu. Avui us apropem aquesta informació juntament amb els requisits per optar a aquests llocs de feina. Recorda que pots inscriure't i adjuntar el teu CV perquè ho puguem fer arribar a les empreses demandants.

GRUP IMAN

GRUP IMAN selecciona:

OPERARI/A PREMSES per a Santpedor

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari/a Premses a Santpedor.

OPERARI/A PRODUCCIÓ per a Solsona

Precisem incorporar personal per a fàbrica com a operari producció, línia embalatge, etc.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI/A PRODUCCIÓ a Solsona.

GRUP CRIT

Grupo Crit és una empresa multinacional especialitzada en recursos humans i desenvolupament de carreres professionals. Fa més de 50 anys que estem a Europa, detectant talent i posant-lo a disposició d'empreses de tots els sectors.

Grupo Crit selecciona:

MECÀNIC/A MUNTADOR/A AJUSTADOR/A A MARTORELL

CRIT Martorell selecciona per a empresa dedicada a la fabricació de maquinària, ubicada a Martorell (Barcelona), un/a Mecànic/a Muntador/a Ajustador/a.

Inscripcions i més informació a oferta de Mecànic/a Muntador/a Ajustador/a a MARTORELL.

THE TALENT ROOM

Consultoria de Selecció i Desenvolupament del Talent. Col·laborem amb les empreses per atraure, retenir i desenvolupar el talent aportant la nostra experiència per maximitzar el millor avantatge competitiu: les persones.

THE TALENT ROOM selecciona:

TÈCNIC SAT / MECHANICAL ENGINEER (CATALUNYA) per a Manresa

Acabes d'acabar l'enginyeria mecànica i estàs cercant una empresa que et doni l'oportunitat de començar la teva trajectòria professional? Segueix llegint, t'estem buscant!

El nostre client és una important empresa amb més de 30 anys de trajectòria dedicats a proveir la indústria processadora d'aliments, amb diferents maquinàries de tall. Disposen d´una variada gamma de productes i ofereixen solucions per a totes les necessitats i àmbits d´aplicació.

L'empresa disposa de 22 centres repartits en 18 països diferents, són uns 1500 treballadors totals i actualment, necessiten seguir ampliant el seu departament, per això necessiten la incorporació d'un TÈCNIC SAT / MECHANICAL ENGINEER per a la zona de CATALUNYA.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC SAT / MECHANICAL ENGINEER (CATALUNYA) a Manresa.

ADECCO

Adecco és la companyia especialitzada a trobar les millors solucions de recursos humans per tal de millorar la productivitat dels seus clients a través de la gestió del talent i la flexibilitat. Algunes d'aquestes situacions són l' elecció i la contractació, formació d'equips, consultoria en RRHH o externalització de processos per millorar la qualitat i l'eficiència.

Adecco selecciona:

CAP/A DE TORN per a Manresa

Necessitem incorporar un/a cap de torn per al negoci de reciclatge de pneumàtics fora d'ús en un entorn industrial dinàmic amb oportunitats de creixement professional i aprenentatge continu a la divisió de medi ambient per a una empresa de Manresa.

Inscripcions i més informació a oferta de cap de torn a Manresa.

ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE per a Manresa

Necessitem incorporar un/a administratiu/va comptable per a una empresa ubicada a prop de Manresa.

Inscripcions i més informació a oferta d'administratiu comptable a Manresa.

ADMINISTRATIU/VA BACK OFFICE per a Manresa

Necessitem incorporar un/a administratiu/va back office per al departament de serveis ambientals en una empresa ubicada a prop de Manresa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu/va Back Office a Manresa.

TÈCNIC/A D'ANÀLISI DE PRODUCTE per a Sant Fruitós de Bages

T'agradaria formar part d'una empresa multinacional del sector de l'automoció on pots aplicar els teus coneixements al departament d'Inspection Center? Aquest és el moment!

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a d'Anàlisi de Producte a Sant Fruitós de Bages.

ITM HUMAN CAPITAL

ITM Human Capital és una empresa de treball temporal, gestió i assessorament en matèria de Recursos Humans, especialitzada en reclutament i selecció de personal tant per a llocs temporals com per a llocs fixes.

ITM HUMAN CAPITAL selecciona:

ADMINISTRATIU/VA FINANCER/A per a Manresa

Per important empresa en creixement del sector energètic al Bages, estem buscant administratiu/va financer/a.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu/va Financer/a a Manresa.

BETWEEN

Saps on trobar l' equip humà i el tracte que mereixes participant en projectes que t'estimulin? Pots trobar bons projectes a molts llocs, però a BETWEEN Technology a més obtindràs el tracte humà que sempre has trobat a faltar.

BETWEEN selecciona:

ENGINYER/A ELECTRÒNIC / FIRMWARE per a Martorell

Ampliem l'equip d'enginyeria a l'àrea de desenvolupament electrònic. En aquest nou repte formaràs part de l'equip d'alt rendiment d'una companyia dedicada al sector del wellness com a especialista en el desenvolupament de firmware per a nous productes.

Inscripcions i més informació a oferta d'Enginyer/a Electrònic/Firmware a Martorell.