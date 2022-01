Si ets enginyer especialitzat en les noves tecnologies, el que es coneix com a IT, aquesta oferta de treball a Manresa t'interessa. Podràs incorporar-te a una consolidada empresa del Bages i dur a terme interessants projectes. Consulta les bases per optar a aquesta vacant i registra aquí mateix la teva candidatura.

ENGINYER IT JR para Manresa Consolidada empresa ubicada al Bages i dedicada a la innovació i la gestió empresarial, precisa la incorporació d’un/a ENGINYER IT JR. La teva missió és la d’incorporar-te al departament de projectes i tindràs la responsabilitat de documentar tècnicament els projectes, principalment de R+D+I, mediambientals, energètics i de digitalització. Quines seran les teves funcions?: Entre d’altres, elaboraràs memòries tècniques i justificaràs els projectes per tal que l’empresa pugui presentar tota la documentació necessària per a demanar ajuts i subvencions pels clients de la companyia Què t’oferim?: Vacant estable.

Lloc de feina: Manresa.

Jornada laboral completa (40h/semana).

Horari: dll-dj 9h-14h i 15h-18h; dv 8h-15h.

Interessant paquet retributiu en funció del perfil del candidat/a. Què necessitem que aportis?: Busquem una persona dinàmica, ordenada i amb una alta capacitat per a redactar documents.

Formació en enginyeria de telecomunicacions o informàtica (1r curs); organització industrial o tecnologia industrial i anàlisi econòmica (2n curs) o bé energia i medi ambient (3r curs).

Experiència o practiques en el camp de la consultoria (mínim 1 any).

Anglès mig alt (a partir de B1). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ENGINYER IT JR en Manresa.