Els perfils tècnics són els més sol·licitats aquesta setmana entre les ofertes de treball a Manresa, que destaquem al nostre article. Si comptes amb aquesta formació i experiència consulta aquí mateix les oportunitats que posem al teu abast.

GRUP IMAN selecciona:

ENGINYER/A TÈCNIC

Publicat: 28/01/2022 – 13:12

- Jornada completa.

Des de la delegació de Solsona necessitem incorporar ENGINYER/A TÈCNIC per incorporació immediata.

Funcions:

- Realització de projectes i ofertes per a la fabricació d'equips de polièster destinats al tractament d'aigua/producte químic.

Oferim:

- Incorporació DIRECTA a empresa.

- Incorporació immediata.

- Jornada partida de dilluns a divendres.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'ENGINYER/A TECNICO a Solsona.

MECÀNIC/A MÀQUINÀRIA

Publicat: 27/01/2022 – 16:13

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva – matí.

Important empresa de manteniment i reparació de maquinària ubicada a Sallent cerca per a vacant estable, mecànic amb experiència.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mecànic/a Màquinària a Sallent.

REPARTIDOR/A -MOSSO/A DE MAGATZEM

Publicat: 27/01/2022 – 12:14

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva – matí.

Important empresa de manteniment i reparació de maquinària ubicada a Sallent cerca per a vacant estable, repartidor /a per a transport de material industrial per la zona del Bages i Vallès.

Tasques:

- Repartiment de material per Bages i Vallès.

- Tasques logístiques en magatzem i conducció de carretó.

Es requereix:

- Experiència en transport i logística.

- Permís B.

- Carnet de carretoner.

- Disponibilitat immediata.

S'ofereix:

- Contracte estable.

- Jornada intensiva en torn de matí.

Inscripcions i més informació en oferta de Repartidor/a -Mosso/a de magatzem a Sallent.

MOSSO/A MAGATZEM TEMPS PARCIAL per a Manresa

Publicat: 26/01/2022 – 16:14

- Contracte a temps parcial.

- Jornada parcial – matí.

Des de l'oficina de Manresa necessitem incorporar mosso de magatzem per a establiment situat a Manresa.

És requereix :

- Experiència prèvia com a mosso/a de magatzem.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a Magatzem Temps Parcial a Manresa.

COMERCIAL TEMPS PARCIAL per a Sant Fruitós de Bages

Publicat: 26/01/2022 – 13:10

- Contracte a temps parcial.

- Jornada parcial - matí.

Empresa tèxtil, ubicada a Sant Fruitós de Bages, cerca comercial a temps parcial per vacant estable.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Comercial Temps parcial a Sant Fruitós de Bages.

OPERARIS/ES SOLDADURA ROBOTITZADA

Publicat: 25/01/2022 – 18:11

- 10 vacants.

- Contracte a temps parcial.

- Jornada completa.

Des d'IMAN TEMPORING Martorell estem buscant operaris de soldadura robotitzada per a una empresa del sector d'automoció ubicada a Martorell.

Inscripcions i més informació en oferta d'Operaris Soldadura Robotitzada a Martorell.

TÈCNIC/A COMPTABILITAT per a Sant Fruitós de Bages

Publicat: 25/01/2022 – 11:10

- Contracte a temps parcial.

- Jornada parcial – matí.

Seleccionem per a empresa tèxtil, ubicada a Sant Fruitós de Bages, tècnic/a de comptabilitat amb experiència mínima de 2 anys al sector.

Inscripcions i més informació a l'oferta de TÈCNIC/A COMPTABILITAT a Sant Fruitós de Bages.

TÈCNIC/A QUALITAT per a Manresa

Publicat: 27/01/2022 – 14:49

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Necessitem incorporar un/a tècnic/a de qualitat per a una empresa fabricant i distribuïdora de pinsos complementaris i additius ubicada a la comarca del Bages.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a Qualitat a Manresa.

TÈCNIC/A COMERCIAL per a Manresa

Publicat: 24/01/2022 – 18:19

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Una empresa amb activitats al voltant d'obres de geotècnia en alçada i en vertical necessita incorporar un/a cap de projectes per a seguiment d'obres i gestió comercial a la zona de Manresa.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a Comercial a Manresa.

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya selecciona:

INVESTIGADOR/A JUNIOR – ÀMBIT RESIDUS I RECICLATGE QUÍMIC per a Manresa

Publicat: 28/01/2022 – 19:16

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Eurecat – Centre Tecnològic de Catalunya – precisa per a la seva Àrea de Sostenibilitat, a la Unitat de WEEI d'un perfil en enginyeria química o grau en química, o similar, amb experiència demostrable en el desenvolupament de solucions per a la valorització de residus, principalment de materials polimèrics. Es valorarà experiència en processos de reciclatge químic: solvòlisi, termòlisi així com en processament de purificació de polímers.

Inscripcions i més informació a l'oferta de INVESTIGADOR/A JUNIOR – Àmbit residus i reciclatge químic a Manresa.

CAP DE LÍNIA ÀMBIT ENERGIES per a Manresa

Publicat: 28/01/2022 – 18:15

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Cal un perfil en enginyeria industrial, enginyeria elèctrica o formació similar amb màster en enginyeria industrial, elèctrica o energies renovables.

Inscripcions i més informació a oferta de CAP DE LÍNIA ÀMBIT ENERGIES a Manresa.

INVESTIGADOR/A ESPECIALISTA EN PROCESSOS D'OXIDACIÓ AVANÇADA (AOPS) per a Manresa

Publicat: 28/01/2022 – 17:17

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Eurecat necessita per a la UT WAS un perfil amb Grau en Enginyeria Química, Química, Enginyeria Ambiental o similar (imprescindible la possessió d'un Doctorat o Màster en els camps relacionats) per a l'execució de projectes i suport en la preparació de propostes d'I+ D+i, d'àmbit nacional i internacional, al sector ambiental, concretament en el tractament d'aigües mitjançant tecnologies d'oxidació avançada, desinfecció i tecnologies electroquímiques.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'INVESTIGADOR/A ESPECIALISTA EN PROCESSOS D'OXIDACIÓ AVANÇADA (AOPs) a Manresa.

INVESTIGADOR/A ÀMBIT PROCESSOS BIOLÒGICS per a Manresa

Publicat: 28/01/2022 – 16:15

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Eurecat necessita per a la UT WAS un perfil d'investigador/a per a la coordinació i l'execució de projectes en què intervinguin tecnologies de base biològica per a la gestió de la contaminació ambiental.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'INVESTIGADOR/A ÀMBIT PROCESSOS BIOLÒGICS a Manresa.

AUTEMA selecciona:

TÈCNIC DE SISTEMES DE PEATGE (ETC), TRÀNSIT (ITS), I COMUNICACIONS per a Castellbell i el Vilar

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

AUTEMA és l'empresa titular de la concessió administrativa per a la Construcció, Conservació i Explotació de l'autopista de peatge Sant Cugat - Terrassa - Manresa, atorgada per la Generalitat de Catalunya.

AUTEMA està integrada a Cintra, un dels principals líders mundials a la promoció privada d'infraestructures de transport.

El Tècnic de Sistemes de Peatge (TCS), Trànsit (ITS), i Comunicacions, realitzarà les tasques de verificació, reparació i instal·lació de sistemes de cobrament de peatges; així com d'elements de senyalització i control de trànsit, xarxes de comunicacions, equips

electrònics i electromecànics, cablejats, actualitzacions de programari i maquinari, modificacions, accions de manteniment preventiu i documentació.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC DE SISTEMES DE PEATGE (ETC), TRÀNSIT (ITS), I COMUNICACIONS a Castellbell i el Vilar.