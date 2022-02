El Grup Ondara Logística necessita un Tècnic/a de Manteniment per a Avinyó, així com un/a Responsable de Magatzem per a les seves instal·lacions en aquesta mateixa localitat. Consulta a continuació les bases i requisits per optar a aquestes vacants i inscriu-te aquí mateix a la que més t'interessi.

ONDARA LOGISTICA selecciona: TÈCNIC DE MANTENIMENT (H/M) per a Avinyó Publicat: 04/02/2022 – 09:27 - Contracte indefinit. - Jornada completa. Aquest any 2022 serà un any de molts canvis i nous reptes per a nosaltres. La nostra situació actual d'expansió i creixement ens condueix a incorporar NOU TALENT per al nostre projecte. Si ets una persona oberta, responsable, optimista i metòdica anima't a formar part del nostre equip de MANTENIMENT. Quines seran les teves responsabilitats?: - Revisar diàriament l'estat operatiu de la planta - Anàlisi microbiològic de l'aigua i el clor. - Manteniment mecànic, elèctric i frigorífic de les instal·lacions. - Comprovació del funcionament correcte dels sistemes de seguretat. - Suport, en cas de necessitat, en la productivitat de la planta. Què necessites?: - Capacitat per fer teu el nostre projecte d'empresa. - El teu atreviment, dinamisme i energia. - Coneixements i experiència realitzant tasques en manteniment industrial. - Valorable residència propera a la zona del Bages. Què oferim?: - Bon ambient de treball. - Formar part d'una empresa en creixement continu. Requisits: - Experiència d'entre 2 i 4 anys realitzant tasques de manteniment industrial. - Valorable disposar d'experiència en entorns de temperatura controlada. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic de Manteniment (H/M) a Avinyó. RESPONSABLE DE MAGATZEM (H/M) per a Avinyó Publicat: 04/02/2022 – 09:27 - Jornada completa. Aquest any 2022 serà un any de molts canvis i nous reptes per a nosaltres. La nostra situació actual d'expansió i creixement al centre logístic d'Avinyó, ens condueix a incorporar NOU TALENT per al nostre projecte. Si ets una persona oberta, comunicativa, resolutiva i optimista, anima't a formar part del nostre Equip de Magatzem. Quines seran les teves responsabilitats?: - Depenent del Director de Planta, les teves funcions seran, optimitzar i organitzar els sistemes de producció i emmagatzematge, control de la qualitat dels processos a nivell operatiu i sanitari, planificar, dirigir i controlar el personal de magatzem, així com la gestió dels recursos personals, entre d'altres. Què necessites?: - Coneixements en logística d'emmagatzematge. - Coneixements tècnics d'instal·lacions frigorífiques i maquinària industrial (valorable). - Capacitat per fer teu el nostre projecte d'empresa. - La teva capacitat de decisió, atreviment i energia. Què oferim?: - Bon ambient de treball. - Formar part d'una empresa en creixement continu. - Desenvolupament personal i projecció. - Residència propera a la zona del Bages i disponibilitat horària. Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable de Magatzem (H/M) a Avinyó.