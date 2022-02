Si estàs buscant feina, aquest article et resultarà molt útil. A les següents línies, trobaràs oportunitats per a diferents perfils professionals, en una detallada selecció d' Ofertes de treball a Manresa.

ELECTROMECÀNIC/A MANTENIMENT

Des de l'oficina de Martorell necessitem incorporar un electromecànic/a per treballar en una empresa client ubicada a Piera realitzant funcions de:

– Manteniment correctiu i preventiu d'instal·lacions.

– Reparació d'avaries tant mecàniques com elèctriques.

– Muntatge i desmuntatge dequips i canvi de peces.

Què ofereix?:

– Incorporació per ETT amb possibilitat de passar a Empresa.

– Realització de 4t torn (Treballen 3 setmanes en torns de M/T/N) i una setmana de descans.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electromecànic/a Manteniment a Piera.

OPERARIS/ES RAMALLADORA

Des d'IMAN TEMPORING Martorell estem buscant operaris/àries de remallat per a una empresa del sector de tèxtil ubicada a Igualada.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'OPERARIS/ES RAMALLADORA a Igualada.

VISITADOR/A MÈDIC/A

Necessitem incorporar un/a visitador/a mèdic/a per a una important empresa a la zona de Manresa.

Requisits:

– Formació acadèmica de Grau Mitjà relacionat a Sanitat.

– Experiència mínima de 2 anys al lloc de visita mèdica o farmacèutic/a.

– Carnet de conduir.

– Persona responsable, proactiva, amb bones habilitats comunicatives i predisposició.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Visitador/a mèdica a Manresa.

JUNIOR DATA ANALYST

AVINENT Science and Technology S.L., és un grup empresarial que vol oferir productes i serveis a mida del client. Ens uneix la voluntat d'esdevenir un partner estratègic essencial tant pel sector industrial, com pel sector mèdic. Utilitzem la capacitat tecnològica, el coneixement tècnic i la qualitat humana per convertir-nos en empreses amb alt valor afegit, amb una base sòlida de creixement focalitzada en la innovació en productes, processos i serveis, clau del nostre progrés. Adaptar-nos a un decolletatge completament nou, amb unes peculiaritats tècniques i unes especificacions de neteja essencials són elements claus per competir en mercats molt exigents com l'automòbil i el sector mèdic-dental, on la inversió tecnològica i el canvi constant és el que marca la competitivitat del sector. Tot i així, la qualitat, el servei i la innovació segueixen sent la base de tota activitat i el que defensa l'empresa en un sector mèdic on el client i el producte necessiten uns estàndards altament exigents i rigorosos.

AVINENT Science and Technology recull aquestes dues activitats, la industrial sota la marca Vilardell Purtí i la mèdica sota la marca Avinent Implant System. Dos models de negoci diferents que treballen per convertir-se en líders del seu mercat.

Busquem un/a junior data analyst, necessitem una persona amb un perfil analític i empresarial per desenvolupar les següents funcions i responsabilitats dins el departament comercial.

Principals funcions:

- Recopilar dades, analitzar-les i identificar les que es puguin considerar interessants per optimitzar la gestió empresarial i/o estratègia de negoci.

- Processar les dades, extreure'n el valor i treure conclusions/hipòtesis que serviran de base per a les estratègies que s'implementaran.

- Generar informes i presentar-los davant la direcció de l'empresa o els responsables del departament corresponent.

- Posar en funcionament les estratègies.

Responsabilitats:

- Creació de dashboards/reports en Power BI.

- Manteniment i actualització dels informes en el Power Bi Service.

- Suport amb anàlisi de dades als departaments d’enginyeria i operacions per la presa de decisions.

- Supervisió de la informació en diferents bases de dades.

Què oferim?

- Oportunitat de treballar en un equip en ple creixement on podrà desenvolupar les seves habilitats.

- Formar part d'un grup empresarial en expansió.

Requeriments:

- Coneixements avançats de XLS, Sage X3, PowerBi i en l'elaboració d'informes i presentacions PowerPoint.

- Valorable PowerPivot, coneixements de SQL, PowerQuery.

- Coneixement de DAX per l’anàlisi dels models de dades.

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

- Bones habilitats comunicatives.

Formació i/o experiència: Es tindran en compte carreres que oscilen entre Enginyeria, Direcció d'Empreses i Humanitats. Valorable Màsters en Big Data, en Business Analytics o en Data Science.

Competències: treball en equip, cooperació, autonomia, iniciativa, creativitat, pensament crític i presa de decisions.

Inscripcions i més informació en oferta de JUNIOR DATA ANALYST a Santpedor.

REPONEDOR/ REPONEDORA

DIANA SOLUCIONES COMERCIALS, empresa líder al sector de l'externalització i especialitzada en màrqueting operacional selecciona Reponedor/ Reponedora en hipermercat situat a Martorell.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Reponedor/Reponedora Martorell.

FRESADOR A CONVENCIONAL OFICIAL 1a

Inscripcions i més informació a l'oferta Fresador a Convencional Oficial 1a (Esparreguera).

AUXILIAR NETEJA

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar Neteja (Martorell).