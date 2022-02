IM2 The Group està format per un conjunt d'empreses: MB Prevent, ITM Human Capital i IEFE Talent & Training. Ofereixen un servei global en RRHH i prevenció de riscos laborals per optimitzar recursos, estructures i costos per a les empreses, amb solucions de capital humà àgils per adaptar-se ràpidament a les necessitats canviants. Aquestes són les ofertes de treball amb què compten ara mateix a Manresa i rodalies.

IM2 selecciona: RESPONSABLE CONTROL INTERN per a Manresa Publicat: 15/02/2022 – 17:08 - Jornada completa. Empresa del sector del metall ubicada a la zona del Bages busca incorporar un/a responsable de control intern. Les seves funcions seran: - Supervisar l’execució dels controls establerts pels verificadors de producció. - Supervisar l’execució de l’autocontrol establert pels operaris de producció. - Gestionar les incidències derivades dels diferents processos productius interns. - Gestionar no conformitats en la seva totalitat, definint accions per evitar la seva repetició. - Realitzar el control final de peces més crítiques. Inscripcions i més informació a l'oferta de RESPONSABLE CONTROL INTERN a Manresa. MOSSO/A DE MAGATZEM CARRETONER per a Sant Vicenç de Castellet Publicat: 15/02/2022 – 16:38 - Jornada completa. Per empresa del Bages, seleccionem un operari amb carnet de carretó. Inscripcions i més informació a l'oferta de MOSSO/A DE MAGATZEM CARRETONER a Sant Vicenç de Castellet. OPERARI/A LOGÍSTIC/A per a Manresa Publicat: 14/02/2022 – 20:37 - Contracte de durada determinada. Empresa del sector industrial de Sallent dedicada a la fabricació de peces metàl·liques i plàstiques per al sector automoció i agrícultura necessita incorporar un/a operari/o per al seu departament de logística. Les seves funcions seran: - Càrrega i descàrrega. - Ubicació de material. Es requereix: - Disponibilitat d'incorporació immediata. - Disponibilitat per fer torns rotatius (matí i tarda). - Disposar d'experiència i carnet de carretó elevador vigent. Inscripcions i més informació a l'oferta d'OPERARI/A LOGÍSTIC/A a Manresa. TÈCNIC/A MANTENIMENT per a Balsareny Publicat: 13/02/2022 – 12:07 - Jornada completa. Important empresa de la zona del Bages busca incorporar un tècnic de manteniment. Les teves funcions serien: - Realitzar el manteniment preventiu i correctiu de la maquinària de línia de producció i de les instal·lacions. - Reparar les possibles avaries mecàniques i elèctriques que sorgeixin als equips. - Interpretar esquemes elèctrics. - Revisar el comportament de les màquines i localitzar incidències. - Desmuntar els equips per diagnosticar incidències. - Realitzar les tasques prèvies juntament amb la resta de l'equip de manteniment. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a Manteniment a Balsareny. TÈCNIC/A PREVENTA per a Manresa Publicat: 13/02/2022 – 11:36 - Jornada completa. Important empresa del sector metall ubicada a la zona del Bages busca incorporar un/a tècnic/a de prevenda que haurà de realitzar les següents funcions: - Assessorament al client per aspectes tècnics. - Realització de pressupostos. - Donar suport al departament comercial. Inscripcions i més informació a l'oferta TECNIC/A PREVENTA a Manresa. ADMINISTRATIU/VA COMPRES I APROVISIONAMENT per a Manresa Publicat: 13/02/2022 – 11:07 - Jornada completa. Important empresa del sector metall ubicada a la zona del Bages busca incorporar un/a administratiu/iva per treballar al seu departament de compres. Les teves funcions serien: - Gestionar el procés de compra i oferta per al material de producció. - Realitzar la programació de compres per a productes de rotació, negociació de preus i ràpels de descompte, quantitat i terminis de lliurament. - Realitzar el seguiment de comandes, contacte amb els proveïdors i reclamacions de lliuraments. - Revisar albarans i gestions de lliuraments. - Mantenir al dia l'estoc al sistema de gestió actualitzant la informació i modificacions del producte. Inscripcions i més informació a l'oferta d'ADMINISTRATIU/VA COMPRES I APROVISIONAMENT a Manresa. ADMINISTRATIU/VA ATENCIÓ CLIENT per a Manresa Publicat: 13/02/2022 – 11:07 - Jornada completa. Important empresa del sector metall ubicada a la zona del Bages busca incorporar un/a administratiu/va per realitzar funcions d'atenció al client. Inscripcions i més informació a l'oferta d'ADMINISTRATIU/A ATENCIÓ CLIENT a Manresa. TÈCNIC/A DE PRL per a Manresa Publicat: 11/02/2022 – 11:36 - Contracte indefinit. - Jornada completa. Des de IM2 estem seleccionant pel nostre servei de prevenció aliè MB PREVENT, un nou Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Funcions principals a desenvolupar: - Gestió de la cartera de clients. - Informació i formació a treballadors en PRL. - Elaboració de documentació preventiva (avaluacions de riscos, planificació de lactivitat preventiva, etc.) - Assessorament en matèria de prevenció. - Gestió administrativa en temes de prevenció de riscs laborals. Inscripcions i més informació a l'oferta de TÈCNIC/A DE PRL a Manresa. TÈCNIC/A MANTENIMENT per a Artés Publicat: 10/02/2022 – 10:07 - Jornada completa. Important empresa de la zona del Bages busca incorporar un tècnic de manteniment. Les teves funcions serien: - Realitzar el manteniment preventiu de la maquinària de línia de producció i de les instal·lacions. - Reparar les possibles avaries mecàniques i elèctriques que sorgeixin als equips. - Interpretar esquemes elèctrics. - Revisar el comportament de les màquines i localitzar incidències. - Desmuntar els equips per diagnosticar incidències. - Realitzar les tasques prèvies juntament amb la resta de l'equip de manteniment. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a Manteniment en Artés. ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE per a Manresa Publicat: 10/02/2022 – 09:36 - Jornada completa. Empresa ubicada a la zona del Bages busca incorporar un/a administratiu/va per al departament de comptabilitat. Inscripcions i més informació a l'oferta d'ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE a Manresa.