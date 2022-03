Les ofertes de feina disponibles per a tothom que estigui buscant a Manresa compten aquesta setmana amb interessants oportunitats laborals. Vacants per entrar a treballar a Casa Tarradellas, llocs per a operaris, administratius o enginyers, així com per a mossos de magatzem, entre d'altres.

CASA TARRADELLAS selecciona: TÈCNICS/ES DE MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA INDUSTRIAL per a Vic – 5 vacants. – Contracte indefinit. – Jornada completa. Seleccionem tècnics/ques de Manteniment per gestionar els preventius i correctius de maquinària industrial del sector alimentació (envasadores, encaixadores, etiquetadores, robots paletitzadors, cintes transportadores, etc.) de Casa Tarradellas a les seves instal·lacions de Vic. Requisits mínims per optar a les vacants a Casa Tarradellas: – Formació d'acord amb el lloc de treball. – Aportar un mínim de 6 mesos o 1 any dexperiència professional com a tècnic de manteniment. – Disponibilitat per treballar en torn de tarda o de nit. Inscripcions i més informació a l'oferta de tècnics/ques de manteniment de maquinària industrial a Vic. GRUP IMAN selecciona: PALETA per a Solsona Des de l'oficina de Solsona ens cal incorporar directament per empresa peó o oficial de paleta. Treball en jornada partida (de 08:00 a 13:00 i de 15:00 a 18:00) de dilluns a divendres. Inscripcions i més informació a l'oferta de PALETA a Solsona. MOSSO/A MAGATZEM AMB EXCEL per a Sallent Des de la delegació d'IMAN Manresa ens cal incorporar a un/a Auxiliar Administratiu/va de Logística per a important empresa del sector de tractament documental, ubicada a Sallent. Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a magatzem amb excel a Sallent. ELECTROMECÀNIC/A MANTENIMENT per a Piera Des de l'oficina de Martorell necessitem incorporar un/a electromecànic/a per treballar en una empresa client ubicada a Piera realitzant funcions de: – Manteniment correctiu i preventiu d'instal·lacions. – Reparació d'avaries tant mecàniques com elèctriques. – Muntatge i desmuntatge d'equips i canvi de peces. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electromecànic/a Manteniment a Piera. Adecco selecciona: OPERARI/A PRODUCCIÓ per a Martorell Busquem una persona per incorporar-se a una empresa de Martorell, dedicada a la fabricació de brides de plàstic. T'encarregaries, entre d'altres funcions, del control de les màquines d'extrusió de fabricació de brides de plàstic, alimentació de les tremuges, col·locació de material a palets Necessitem que tinguis experiència com a operari/ària de producció, així com disponibilitat per treballar en torns rotatius. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/ària producció a Martorell. ADMINISTRATIU/VA ASSEGURANCES per a Manresa Necessitem incorporar un/a administratiu/va per a una important empresa d'assegurances a les seves instal·lacions de Manresa. Què oferim? – Contracte temporal per substitució. – Horari de jornada partida (dilluns a dijous) i intensiu els divendres. – Tiquet restaurant a Jornada Partida. – Desenvolupament formatiu en sector assegurador, en productes financers i asseguradors. – Beneficis socials. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu/va Assegurances a Manresa. Grupo Crit selecciona: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (COMERCIAL) d'Esparreguera CRIT Martorell selecciona per a una empresa ubicada a Esparreguera un/a Auxiliar administratiu/va per donar suport al departament Comercial. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar Administrativa/o (Comercial) a Esparreguera. ENGINYER QUALITAT per a Martorell CRIT Sant Andreu de la Barca selecciona per a empresa dedicada a l'automoció, ubicada a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), a un/a Enginyer/a Qualitat (Dpt. Clients). La persona seleccionada tindrà constant contacte amb els clients i actuarà d'enllaç entre producció i els clients en tot allò referit a qualitat de producte. Es treballa a nivell internacional, per la qual cosa el candidat haurà de tenir fluïdesa tant oral com escrita en anglès, valorant també francès i/o alemany. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Enginyer Qualitat (Dpt. Clients) a Martorell.