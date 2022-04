Si estàs buscant feina i encara no has trobat el lloc que tant anheles, aprofita les ofertes de treball a Manresa amb les què ha arrencat el mes d'abril.

Recorda que si ets empresa o autònom i busques personal, pots inserir la teva oferta de treball perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.

EUROFIRMS ETT-Manresa selecciona:

DELINEANT INDUSTRIAL per a Santpedor

Per a empresa del sector metall ubicada a Santpedor (Bages) cal incorporar un Delineant Industrial amb experiència de més de 2 anys.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Delineant Industrial a Santpedor.

CONSERGE per a Manresa

A Eurofirms busquem un/a conserge per treballar en empresa del sector educació, situada a Manresa.

Les tasques que haurà de realitzar són les següents:

– Gestionar els accessos als edificis.

– Mantenir l'ordre del mobiliari i les equipacions dins les aules i les dependències.

– Gestionar i adequar els espais a diferents activitats.

– Gestió i control dels consumibles.

– Atenció a demandes d'informació personal i telefònicament.

– Connexió i desconnexió dequips dil·luminació, aire condicionat, etc.

Requisits:

– Busquem una persona responsable, proactiva i enèrgica amb dots de comunicació.

– Experiència mínima de 3 anys realitzant tasques semblants a les descrites.

– Valorable residència propera al lloc de treball.

Formació:

– GM/GS relacionat amb el lloc de treball.

– Valorable coneixements de manteniment, electricitat i semblants.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Conserge a Manresa.

RESPONSABLE DE MÀRQUETING per a Manresa

Eurofirms selecciona un/a responsable de màrqueting per a empresa del sector metall.

La persona seleccionada desenvoluparà les funcions següents:

– Desenvolupar i executar el pla de comunicació i màrqueting a curt i llarg termini, juntament amb l'equip de màrqueting i comunicació de Grenoble, França.

– Executar estratègies en línia i fora de línia.

– Creació d'anuncis físics.

– Desenvolupar estratègies SEO i SEM.

– Anàlisi de mercats de diferents països.

– Treball en contacte amb els equips de vendes de Canadà, Mèxic, França, Holanda i/o Japó per desenvolupar estratègies d'èxit adaptades als diferents mercats.

Requisits:

– Experiència mínima de 2 anys desenvolupant funcions semblants a les descrites.

– Busquem una persona innovadora i dinàmica.

– Valorable residència propera al lloc de treball.

Formació:

- Llicenciatura en màrqueting i/o administració i direcció d'empreses.

– Domini del paquet office.

– Coneixements de SEO i SEM.

Idiomes:

– Castellà i català parlats i escrits correctament.

– Anglès nivell avançat.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable de màrqueting a Manresa.

GRUP IMAN selecciona:

TÈCNIC/A LICITACIONS per a Manresa

Cerquem, per vacant estable, tècnic/a de licitacions per a empresa de serveis ubicada a Manresa.

Tasques:

– Anàlisi de plecs.

– Preparació de documentació tècnica i econòmica.

– Càlcul d'ofertes.

Es requereix:

– Coneixements d'aplicacions informàtiques, RELI i nomenclatura de licitacions.

– Experiència mínima d'un any en tasques semblants a les descrites.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a Licitacions a Manresa.

ELECTRICISTA per a Manresa

Es requereix:

– Àmplia experiència en electricitat i fontaneria.

– Vehicle propi.

S'ofereix:

– Contracte indefinit.

– Jornada completa de 08-13/15-18h.

– Remuneració segons valua.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electricista- Llauner/a a Manresa.

Adecco selecciona:

CARRETILLERS/ES MARTORELL (08425)

Important empresa del sector automoció necessita incorporar personal. Aquesta empresa us ofereix l'oportunitat de treballar en torns rotatius de M/T/N.

Imprescindible per al lloc:

– Disponibilitat immediata.

– Possibilitat de fer torns rotatius.

– Disponibilitat per fer dies solts.

– IMPRESCINDIBLE Formació carretó normatiu UNE 2016.

– Formació conveni metall 20h.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Carretillers Martorell (08425).

ADMINISTRATIU/A DE TALLER per a Martorell

Les teves funcions seran:

– Donar suport administratiu al responsable del taller i mecànics/ques.

– Tramitar garanties.

– Atenció al client (personalment i telefònicament).

– Control d'entrades i sortides de nova maquinària. Preparar documentació.

– Conformar factures.

– Facturació de taller, revisió i control dels cobraments pendents

– Gestions administratives: reclamació albarans, factures, cobraments, etc.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu de taller a Martorell.

COMERCIAL SECTOR PRL per a Manresa

Necessitem incorporar un/a comercial per a la zona de Manresa i un altre comercial per a la zona de Berga per a una empresa en expansió dedicada a oferir solucions en seguretat i salut laboral.

Què oferim?:

– Contracte indefinit directament per empresa.

– Horari de Dilluns a Dijous de 8:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00. Divendres de 8.00 a 15.00 hores.

– Formació continuada.

– Desenvolupament professional en empresa dedicada al sector PRL.

– Possibilitat de créixer professionalment a llarg termini segons el rendiment i la vàlua de cada candidat/a.

– Salari fix + variable.

Requisits:

– Formació acadèmica mínima de batxillerat.

– Experiència prèvia al sector SPA almenys 3 anys.

– Experiència en venda a grans comptes.

– Formació en Prevenció de Riscos Laborals.

– Llicència de conduir B i vehicle propi.

– Maneig paquet ofimàtic; comptes de correu.

– Disponibilitat per viatjar.

– Valorable formació en màrqueting i gestió comercial.

– Valorable titulació universitària.

– Persona responsable, dinàmica, proactiva, orientada al client i als resultats i amb bones habilitats comunicatives.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Comercial sector PRL a Manresa.