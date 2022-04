Busques feina a Manresa i la seva comarca?. Et proposem diferents oportunitats per a tots els perfils, de manera que puguis començar a treballar de manera immediata. Pots visitar-les còmodament clicant a Ofertes de treball a Manresa.

Recorda que si ets empresa o autònom i busques personal, pots inserir la teva oferta de treball perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.

EUROFIRMS ETT-Manresa, selecciona ADMINISTRATIU/VA per a una important empresa del sector de les arts gràfiques. Entre les seves funcions hi ha atenció al client, facturació i gestió documental. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu/va amb anglès a Manresa.

EUROFIRMS ETT-Manresa sol·licita un DELINEANT INDUSTRIAL amb experiència de més de 2 anys. Inscripcions i més informació en oferta de Delineant Industrial a Santpedor.

Important empresa del sector metall a Sallent, a través d' EUROFIRMS / Talent Point, necessita incorporar OPERARIS/ES METALL . Les funcions a realitzar són tasques de producció a màquina Troester d'injecció per fer cablejat elèctric de mitjana tensió. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a metall a Sallent.

GRUP IMAN selecciona MAQUINISTA DE CONTROL NUMÈRIC, per a un lloc estable a Balsareny. Si tens experiència en el sector de la fusta i vehicle propi, pots inscriure't i rebre més informació a l'oferta de Maquinista de control numèric a Balsareny.

Si has finalitzat els teus estudis en relacions laborals o psicologia i tens ganes de desenvolupar-se al sector de RRHH, GRUP IMAN necessita incorporar un BECARI/A RRHH per a les seves oficines a Martorell. Inscripcions i més informació a l'oferta de Becari/a RRHH Martorell.

A GRUP IMAN, sol·liciten TÈCNIC/A RELACIONS LABORALS per a una gestoria a Manresa. Treballaràs al seu Dept. laboral confeccionant nòmines, assegurances socials, retencions, etc. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a Relacions Laborals a Manresa.

Empresa en expansió a Sallent necessita incorporar un SOLDADOR/A TIG/MIG amb experiència en soldadura tig/mig, així com interpretació de plans. Inscripcions i més informació a l'oferta de Soldador/a TIG/MIG a Sallent.

Tens experiència com a operari/a de producció? ADECCO necessita incorporar personal OPERARI/A PRODUCCIÓ per a una empresa ubicada a Martorell. T'encarregaràs del control de les màquines d'extrusió de fabricació de brides de plàstic, alimentació de les tremuges, col·locació de material a palets, etc. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a Producció a Martorell.

Disposes de formació acadèmica de grau superior en administració en sistemes informàtics? Busques una nova oportunitat laboral que t'aporti estabilitat? Necessitem incorporar un/a tècnic/a de sistemes que asseguri el funcionament i el manteniment d'infraestructures, màquines i equips informàtics. Inscripcions i més informació a l'oferta de tècnic/a de sistemes a Sant Fruitós de Bages.

GRUP CRIT selecciona per a important empresa de mecanitzats ubicada a Martorell, MOSSO/A MAGATZEM- CARRETILLER/A per a Martorell. Realitzaràs funcions de càrrega i descàrrega de camions amb carretó elèctric i de forma manual, ubicació de material al magatzem i preparació de comandes. Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a magatzem- Carretillero/a (Martorell).