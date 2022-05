Des de iberempleos.es disposem d'una gran varietat d'ofertes de treball a Manresa i rodalies. Llocs vacants que per la seva varietat arriben a un gran nombre de professionals. Oportunitats que tot aquell que estigui buscant feina no ha de deixar de consultar.

I recorda que si ets empresa o autònom i busques personal, pots inserir la teva oferta de feina perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.

Si tens experiència en distribució, Eurofirms selecciona un repartidor/a per a la zona de Berga, amb experiència en repartiment i càrrega i descàrrega de mercaderies. Inscripcions i més informació a l'oferta de Repartidor/a a Sant Fruitós de Bages.

Per a important empresa del sector de les arts gràfiques, situada a Manresa, es necessita un/a auxiliar administratiu/va amb anglès. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu/va amb anglès a Manresa.

Per a empresa del sector metall ubicada a Santpedor cal incorporar un Delineant Industrial amb experiència de més de 2 anys. Inscripcions i més informació a l'oferta de Delineant Industrial a Santpedor.

Aquesta oferta és per a tu si comptes amb experiència a: muntatge i assemblatge mecànic de maquinària industrial i posta a punt de maquinària. Empresa dedicada al sector metall necessita la incorporació d' un/a muntador/a mecànic/a. Inscripcions i més informació a l'oferta de Muntador/a mecànic/a a Manresa.

Empresa del sector del comerç, situada a Manresa, necessita incorporar un auxiliar de caixa. Funcions: atenció i assessorament al client, control i tancament de caixa, reposició i control d'estoc. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Auxiliar de caixa a Manresa.

Per diverses empreses de diferents sectors (tèxtil, alimentació, químic, metall,…) de la comarca del Bages, es necessiten operaris de producció. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a de producció a Manresa.

Si ets professional en el manteniment preventiu i correctiu de la maquinària industrial, es necessiten Mecànics/ques industrials. Inscripcions i més informació a l'oferta de Mecànic/a industrial – Electromecànic/a a Manresa.

Eurofirms selecciona un/a operari/a de soldadura per a empresa del sector metall situada a Artés. Inscripcions i més informació a l'oferta de Soldador/a a Artés.

Si comptes amb una experiència mínima de 4 anys en instal·lacions industrials i construcció de quadres elèctrics, important empresa del sector metall situada a Terrassa necessita incorporar un electricista industrial per realitzar el muntatge i verificació de quadres elèctrics i assegurar el funcionament de les instal·lacions. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Electricista Industrial a Manresa.

Si vius a Manresa i ets expert informàtic, aquesta vacant és per a tu. Important empresa necessita incorporar un/a informàtic/a, per encarregar-se del manteniment i assessorament informàtic com a administrador de sistemes. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Informàtic/a a Sant Fruitós de Bages.

Des de IMAN Temporing de Manresa necessiten incorporar un/a mosso/a de magatzem per a empresa del sector del metall ubicada a Sallent. Inscripcions i més informació a l'oferta de de Mosso magatzem/ carretiller a Sallent.

Tens experiència al sector de la logística i com a carretiller/a? Si les teves respostes són sí, Fundació Adecco necessita incorporar un/a operari/ària logístic . Serà necessari disposar d'un certificat de discapacitat oficial igual o superior al 33% emès per l'organisme públic competent. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operario/a Logística amb discapacitat a Esparreguera.

Si t'apassiona la gastronomia, tens experiència com a cuiner/a i busques una oportunitat laboral que t'aporti estabilitat, aquesta és la teva oferta. Per a una empresa amb centre de treball ubicat a Berga necessiten incorporar un/a cuiner/a amb contracte indefinit directament per empresa. Inscripcions i més informació a l'oferta de Cuiner/a per a Berga.

CRIT Martorell selecciona per a una important empresa multinacional d'embalatge ubicada a Martorell, un/a Operari/a de producció (premses manuals) amb carretó. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari/a producció (Premses manuals) a Martorell.