Si t'agrada l¡atenció al client, tens dots comercials i sempre t'ha atret la idea d'emprendre, aquest és el teu moment. La xarxa internacional d'experts immobiliaris IAD vol ampliar el seu equip amb 10 assessors/es per a la província de Barcelona.

Consulta a continuació els requisits que has de complir per ser-ne un.

IAD selecciona:

ASSESSORS/ES IMMOBILIARIS/ES per a Barcelona

– 10 vacants.

Les 10 vacants que ofereix IAD a Barcelona són oportunitats úniques per triomfar al mercat immobiliari de la província. Muntar la teva pròpia agència immobiliària mai no havia estat tan senzill. Emprendre de la mà d'IAD és un camí que condueix directament a l'èxit, per a tot aquell professional que tingui una alta motivació i busqui un projecte amb gran projecció.

Aprofita l'aparador que ofereix aquesta xarxa internacional d'experts immobiliaris i fes-te amb els millors immobles de la teva zona, els quals podràs promocionar amb les eines digitals més avançades.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'assessor/a immobiliari a Barcelona.