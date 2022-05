Una setmana més posem a disposició de tot aquell que estigui buscant feina en aquests moments, diferents ofertes de treball per als més variats i diversos perfils professionals.

Un ampli ventall de possibilitats per trobar feina aquí i ara. No perdis detall i consulta la selecció d'ofertes de treball que es destaquen en aquest article.

ETALENTUM, empresa especialitzada en headhunting de càrrecs intermedis, directius i perfils altament especialitzats, compta amb les vacants següents:

Per a consolidat despatx d’advocats de Vic, seleccionem a un/a Advocat/da, preferiblement amb experiència en els àmbits Civil i/o Mercantil.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Advocat/da a Vic, Barcelona.

Empresa familiar del sector de la Construcció en continu creixement, requereix incorporar un/a Cap d’obra amb experiència mínima de 8 anys, preferiblement en obra industrial, per a responsabilitzar-se de la gestió tècnica i econòmica de vàris projectes de la companyia.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap d'obra (industrial) a Vic, Barcelona.

Important empresa del sector de les telecomunicacions, líder a la Catalunya Central i en constant desenvolupament i creixement, necessita incorporar un/a enginyer/a de desenvolupament de programari per formar part de l'equip de desenvolupament de més de 5 persones i participar en projectes dinàmics amb l'objectiu de desenvolupar i evolucionar solucions tecnològiques que donin suport al negoci dels clients i permetin proveir un excel·lent nivell de servei.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Senior Full Stack Developer (React JavaScript) a Vic, Barcelona.

Important empresa del sector energètic amb presència internacional i més de 35 anys d’experiència, requereix incorporar en el seu equip de desenvolupament a un PMO Manager, la missió del qual serà la d'impulsar la transformació del negoci de la companyia, a través de la definició de l’estructura i l’organització dels projectes, establint les millors pràctiques i processos per a respondre de manera ràpida i eficaç als esdeveniments inesperats que sorgeixen durant els projectes.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Project Management Office (PMO) Manager a Centelles, Barcelona.

Empresa de Servei de Prevenció de Riscos Laborals amb més de 25 anys d’experiència, selecciona 1 Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals per a la zona de l’Anoia.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a superior PRL per SPA (Anoia) en Igualada, Barcelona.

IAD ESPANYA (filial del grup Iad Internacional), per la seva part, busca agents associats amb ganes de crear la seva pròpia agència immobiliària digital.

S'ofereix:

Forma part d'un grup internacional amb més de 13.000 agents a Europa.

Pàgina web dedicada.

Pla de formació continu.

Acompanyament per part del teu coach.

Publicació dels immobles a més de 200 portals (nacionals i internacionals).

Pla de remuneració sense límits.

Pla de desenvolupament internacional.

Teletreball.

Serveis centrals: gestió, màrqueting, IT, generació de leads.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Assessor/a immobiliari a la província de Barcelona.

GRUPO CRIT és una empresa multinacional especialitzada en recursos humans i desenvolupament de carreres professionals, la qual demana aquests professionals:

Selecciona per a una empresa ubicada a Esparreguera un/a Oficial/a Gruix Gravat. Amb horari de dilluns a divendres de 8.00 a 17.00 amb una hora per dinar i contracte per ETT amb possibilitat d'incorporació a empresa.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Oficial Impressió Gruix Gravat a Esparreguera, Barcelona.

Per a empresa del sector alimentació, ubicada a Esparreguera, a un/a Dissenyador/a Gràfic, que s'encarregarà de disseny, fer fotomuntatge, Photoshop, il·lustrator, etc.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Dissenyador Grafic a Esparreguera, Barcelona.

ADECCO, companyia especialitzada en trobar les millors solucions de recursos humans per tal de millorar la productivitat dels seus clients a través de la gestió del talent i la flexibilitat, compta amb les vacants següents:

Necessitem incorporar un/a comercial material elèctric per treballar dins de l'oficina del centre de treball ubicat a Manresa. Si disposes de coneixements d'electricitat i t'apassiona el tracte amb el client, aquesta és la teva oportunitat.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Un/a Comercial material elèctric a Manresa, Barcelona.

Finalment, IMAN Temporing , empresa especialitzada en RRHH, ofereix les vacants següents:

Seleccionem un/a recepcionista per a oficina ubicada a Manresa. Entre les seves funcions: atenció i seguiment al client, atenció i gestió de trucades, fer tasques administratives bàsiques. Horari parcial de 9 a 13 hores.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Recepcionista a Manresa, Barcelona.

Per a important empresa dedicada a les arts grafiques, ubicada a Sallent, es busquen Carretillers/es Retràctil.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Carretiller/a Frontal i Retràctil a Sallent, Barcelona.