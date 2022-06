Aquesta setmana el sector industrial està demanant personal especialitzat amb incorporació immediata per a diversos perfils. No deixis passar aquestes oportunitats amb les que comença el mes de juny i inscriu-te ràpidament en la què més t'interessi. Pots visitar totes les vacants a les què pots optar en aquests moments en aquesta selecció d' Ofertes de treball a Manresa.

Ets empresa o autònom i cerques personal? Ara pots inserir la teva oferta de feina perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.

EUROFIRMS ETT- Manresa selecciona:

A Eurofirms necessitem incorporar un/a preparador/a de premses per a treballar en empresa del sector metall situada a Manresa. Les tasques a realitzar són les següents:

– Preparació de la màquina.

– Producció de peces.

– Control de qualitat.

– Entre altres tasques pròpies del lloc de treball.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Matricer metall (H/M) a Manresa.

MANPOWER – CORE selecciona:

T'interessaria treballar en una important empresa d'alimentació? Des de Manpower estem buscant Operari d'obrador per treballar en diferents establiments d'aquest sector.

Funcions:

– Manipulació manual daliments.

– Assegurar que el producte s'elabora/dosifica segons la Instrucció del procés de cada producte.

– Línia de producció.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Operari d'Obrador a Manresa.

GRUP IMAN selecciona:

Des de l'oficina de Martorell necessitem incorporar un/a mosso/a de magatzem per treballar a una empresa client ubicada a Igualada, pertanyent al sector agroalimentari.

Inscripcions i més informació a l'oferta de MOSSO/A MAGATZEM AMB CARRETÓ a Igualada.

SPRING PROFESSIONAL selecciona:

T'imagines treballar perquè altres puguin fer-ho? Si tens passió pels recursos humans, t'agrada el tracte amb les persones i vols un projecte amb desenvolupament professional, aquesta és la teva oportunitat.

A Adecco coneixeràs com funcionen els projectes de Staffing especialitzant-te en la gestió dels treballadors.

Com a Tècnic/a de Gestió Laboral a les nostres oficines situades a Martorell ajudaràs amb la teva feina que les empreses comptin amb els millors professionals, i a les persones a trobar la seva feina ideal.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu/va de RRHH Martorell TEMPORAL (TAG).

ADECCO selecciona:

Si busques estabilitat professional i disposes de dots comercials, a Adecco sol·liciten un/a Comercial per una empresa, de venda, reparació i lloguer de maquinària elèctrica i Diesel ubicada a Martorell. La teva missió serà augmentar la cartera dels clients, així com mantenir la cartera dels clients actuals.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Comercial a Martorell.

Per un altre costat, si tens experiència treballant com a electromecànic/a de carretons elevadors, no perdis aquesta oportunitat. Sol·liciten una persona per treballar com a mecànic/a de carretons. T'encarregaràs d'anar a les empreses clients, per realitzar el manteniment i la reparació dels carretons elevadors.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Mecànic/a Carretons a Martorell.

GRUP CRIT ESPANYA selecciona:

Per a una empresa ubicada a Esparreguera busquen un/a Oficial Impressió. La teva funció principal serà fer-te càrrec de la impressió a buit.

Inscripcions i més informació a l'oferta deç'Ajudant taller – impressió a Esparreguera.

Empresa dedicada a la maquinària industrial i ubicada a Martorell necessita un/a Tècnic de Compres per a la cerca de nous proveïdors, comprar peces de pla i comerç, negociació i avaluació de proveïdors.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic de Compres – Martorell.

Empresa dedicada a la maquinària industrial i ubicada a Martorell necessita també un projectista mecànic per realitzar l'elaboració de projectes, plànols i especejaments de maquinària, aportacions tècniques per al desenvolupament de nous productes, documentació tècnica i manuals, etc.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Projectista Mecànic – Delineant a Martorell.