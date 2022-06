Si estàs immers en la recerca de feina i comptes amb disponibilitat per incorporació immediata aquestes ofertes de treball t'interessaran.

Recorda que si ets empresa o autònom i busques personal, pots inserir la teva oferta de feina perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.

GRUP IMAN selecciona:

Manipuladors/es tèxtil per a vacant estable en magatzem ubicat a Sant Fruitós de Bages. Si tens experiència i disposes de vehicle, pots inscriure't a l'oferta de Manipulador/a Tèxtil a Sant Fruitós de Bages.

Administratiu/va Comptable per a empresa del sector industrial ubicada a Sallent, sota la supervisió de la direcció financera s'encarregarà de tot el cicle comptable de l'empresa. Inscripcions a l'oferta d'administratiu comptable a Sallent.

Especialista en soldadura i mecànica per a tasques de manteniment i tasques de reparació de maquinària. Inscripcions a l'ofertad'Oficial Tercera Mecànic/a -Soldador/a a Sant Joan de Vilatorrada.

ETALENTUM selecciona:

Empresa de consolidada trajectòria al sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement a l'àmbit nacional, requereix incorporar un/a Cap de Magatzem, la missió del qual serà la de gestionar i coordinar els magatzems de matèria primera i crossdocking per assegurar el subministrament d'acord amb els estàndards marcats per l'empresa. Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap de Magatzems a Sant Fruitós de Bages.

Per a important i consolidada consultoria jurídica i empresarial del Bages, seleccionem un/a Responsable de Departament Fiscal, per a una posició estable en consultoria reconeguda i consolidada a la comarca. Entre les seves funcions hi haurà l'organització, la gestió i la supervisió de l'àrea fiscal. Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable Departament Fiscal a Manresa.

Si comptes amb titulació en enginyeria industrial o experiència en empreses del sector alimentació, es requereix incorporar un cap de Producció, la missió del qual serà gestionar i coordinar l'equip de producció per executar la planificació de la producció d'acord als estàndards de qualitat i a la normativa IFS, així com organitzar la distribució de tasques del Departament de Producció. Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap de Producció a Artés.

Per a important i històrica empresa agroalimentària, propietària de diverses explotacions porcines, seleccionem un/a 1er o 2on Encarregat per gestionar una granja integrada de 1000 mars (amb deslletament) al Bages. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Encarregat granja porcí (Bages) a Artés.

Empresa de consolidada trajectòria al sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement a nivell nacional, requereix incorporar a Balsareny un/a responsable de Trade Màrqueting, la missió del qual serà establir i promocionar les accions de rotació, assortiment i comunicació al punt de venda per tal de millorar l'experiència del comprador i incentivar les vendes. Inscripcions i més informació a l'oferta de Trade Marketing a Balsareny.

Empresa de Servei de Prevenció Aliè de Riscos Laborals amb més de 25 anys d'experiència, selecciona 1 Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals per a la zona de l'Anoia. Inscripcions i més informació a l'oferta de superior PRL per SPA (Anoia) a Igualada.

Adecco selecciona:

Cuiner/a per a un centre residencial ubicat a Berga, amb experiència prèvia com a cuiner/a en entorns de col·lectivitats o similars. Inscripcions i més informació a l'oferta de Cuiner/a a Berga.

OPERARIS/ES PER AL SECTOR AUTOMOCIÓ

T'apassiona el món de l'automoció i t'agradaria ser partícip de la fabricació d'un vehicle? Els tres únics requisits que has de complir són disposar de mínim 6 mesos d'experiència com a operari/a, tenir estudis de la branca industrial finalitzats i disponibilitat per treballar en torns rotatius de matí, tarda i nit. Inscripcions i més informació a l'oferta d'OPERARIS/ES PER AL SECTOR AUTOMOCIÓ a Martorell.

Tens experiència com a carretiller/a ? Per a aquesta posició necessitem de tu que tinguis disponibilitat per treballar de forma temporal encara que moltes vegades hi pot haver incorporació per a empresa final. Inscripcions i més informació a l'oferta de CARRETILLER/A MARTORELL I VOLTANTS.

Si tens experiència i vols treballar dins del Grup Adecco com a Consultor/a de selecció a Martorell, pel nostre canal RPO de Staffing, aquesta és la teva oportunitat. Les teves funcions seran gestionar els processos de selecció i avaluació de diferents perfils del sector logística, planificació i transport, coordinació i comunicació amb el nostre client final i la seva àrea de selecció i RRHH per a l'organització del treball i la visibilitat del treball. Inscripcions i més informació a l'oferta de Consultor/a de selecció Martorell TAG.

T'agradaria formar-te al sector de les assegurances? T'agrada el tracte amb els clients? Busques una vacant estable on poder formar-te? Busquem un/a administratiu/va per formar part d'una important assessoria d' Igualada per fer tasques administratives i tenir tracte amb els clients. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu/va Comercial a Igualada.

Tens experiència en manteniment elèctric? Estàs a la recerca de noves oportunitats professionals a l'àrea de manteniment? T'agradaria formar part d'una empresa consolidada que t'ofereix una estabilitat professional? Des d'Adecco estem seleccionant un/a tècnic/a de manteniment elèctric per a una important empresa situada a Súria. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a de Manteniment Elèctric a Súria.

Grupo Crit España selecciona:

Per a empresa d'alimentació, ubicada a Esparreguera, un/a Mosso/a de magatzem. Si tens disponibilitat per treballar a l'estiu i carnet de carretiller, ofereixen contracte per ETT per a campanya d'estiu de 40 hores setmanals de dilluns a divendres en torn partit de 08:30 a 17:30 amb una hora per dinar. Inscripcions i més informació a l'oferta de Mosso/a de Magatzem (Esparreguera).

Responsable de logística/magatzem que tindrà a càrrec un grup de 4 persones (mossos/repartidors), per a contracte de substitució llarg, per realitzar les funcions de control de comandes, control d'estoc total, inventaris i la seva respectiva organització i planificació. Inscripcions i més informació a l'oferta de Responsable logística/magatzem-Esparreguera.

Si comptes amb formació de Màquines i eines o Mecànica industrial, CRIT Martorell selecciona per a una empresa ubicada a Martorell un Mecànic Muntador-Ajustador (Oficial 1a). Inscripcions i més informació a l'oferta de Mecànic Montador-Ajustador (Oficial 1a) a Martorell.

Per a empresa ubicada a Martorell i amb un lloc estable i amb incorporació immediata, es busca Enginyer Industrial Mecànic. Entre les teves funcions hi ha el disseny conceptual general i mecànic de màquines i definir el funcionament elèctric i pneumàtic i transmissió de requeriments als enginyers elèctrics. Inscripcions i més informació a l'oferta d'enginyer industrial mecànic. a Martorell.