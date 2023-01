ETALENTUM , empresa especialitzada en selecció de personal i amb oficina a Manresa, és la responsable de reclutar i entrevistar els candidats per a algunes de les ofertes de feina més atractives en aquests moments a la comarca del Bages. Qualsevol potencial candidat interessat a optar a aquests llocs vacants podrà enviar el seu currículum des dels enllaços que es faciliten en aquest article, juntament amb la descripció de cada oferta d'ocupació.

Ofertes de feina d'ETALENTUM

TÈCNIC/A D'ESTUDIS

Per important empresa familiar del sector de la construcció, ubicada al Bages, necessitem incorporar un/a tècnic/a d'estudis.

Les seves funcions principals seran:

- Preparar memòries tècniques per a la licitació de concursos d'obra pública i seguiment dels mateixos fins a la seva adjudicació.

- Estudi de plecs, generació d'informe resum del mateix i formulació de preguntes a l'organisme contractant.

- Realització de l'estudi econòmic amb petició d'oferta a proveïdors i subcontractistes, i anàlisi tècnica d'alternatives.

- Ampliació de base de proveïdors.

- Coordinació de l'equip d'estudis.

- Compliment en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres, així com l'elaboració de la documentació prèvia. (Pla de Seguretat i Salut i Avaluació de Riscos).

- Assistència a reunions periòdiques amb industrials, direcció d'obra i propietat.

- Visites a l'emplaçament on s'executa l'obra per demanar informació.

Cal:

- Imprescindible domini d'Autocad, TCQ, Microsoft Project i paquet Office.

- Perfil organitzat, metòdic, amb atenció al detall, analític i dinàmic.

- Capacitat comercial i datenció al client.

Experiència requerida:

- Experiència mínima demostrable de 2 anys a oficina tècnica.

Formació requerida:

- Enginyeria de camins, enginyeria tècnica d'obres públiques, arquitectura i/o similars.

Idiomes requerits:

- Català: nadiu o avançat.

- Espanyol: nadiu o avançat.

S'ofereix:

- Incorporació immediata a l'empresa constructora familiar, consolidada i en fase de creixement.

- Estabilitat i projecció laboral.

- Bon ambient laboral.

- Salari en funció de la vàlua del candidat/a.

Inscripcions i més informació a l'oferta de tècnic/a d'estudis.

COMERCIAL INTERIORISTA

Per a una important i consolidada empresa del Bages, dedicada a la fabricació i comercialització de mobiliari d'alta gamma, seleccionem un comercial/interiorista.

Reportant directament a Direcció General, la persona seleccionada es responsabilitzarà de:

- Seguiment de la cartera de clients existent.

- Captació i fidelització de nous clients.

- Captació i gestió de leads.

- Prospecció i estudi de mercat per identificar noves oportunitats de negoci.

- Tracte i visites amb possibles clients, a nivell telefònic, en línia i presencial.

- Control de seguiment i seguiment del procés de l'obra com a timmings i incidències.

Es requereix:

- Habilitats comunicatives i de negociació.

- Persona amb iniciativa i orientada a resultats.

- Perfil enfocat a vendes amb base tècnica a nivell dinteriorisme.

- Bona presència

- Altes capacitats de resolució de problemes.

- Residència al Bages.

Experiència requerida:

- Mínim 3 anys d'experiència demostrable en el procés de disseny, fabricació i muntatge de cuines.

- Experiència en la venda de mobiliari d'alta gamma.

Formació requerida:

- CFGS en gestió de vendes i espais comercials o similar.

Idiomes requerits:

- Espanyol nadiu o avançat.

- Català nadiu o avançat.

S'ofereix:

- Incorporació immediata a una empresa consolidada i en creixement.

- Estabilitat laboral amb contracte indefinit.

- Paquet salarial atractiu compost d'un salari fix + comissions segons vendes i resultats.

- Opció real de teletreball.

- Pla de carrera real amb projecció a Cap de Vendes i/o Direcció Comercial gestionant un equip comercial.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Comercial Interiorista.

ELECTROMECÀNIC/A

Per a important empresa del sector plàstic del Bages, en fase de creixement, seleccionem un/a Electromecànic/a per cobrir el torn de caps de setmana i festius.

Reportant directament el Responsable de Manteniment, les seves funcions principals són:

- Instal·lació i posada en marxa d'equipament i maquinària.

- Diagnòstic i reparació d'avaries en equipaments instal·lats.

- Operacions de muntatge i ajustaments electromecànics.

- Manteniment mecànic i electrònic de tipus preventiu i correctiu.

Es requereix:

- Persona responsable, metòdica, ordenada i implicada.

- Coneixements de mecànica, pneumàtica, hidràulica i elèctrica.

- Disponibilitat horària per treballar caps de setmana i festius.

Experiència requerida:

- Experiència mínima demostrable de tres anys en posicions iguals o semblants.

Formació requerida:

- CFGM en Electromecànica o similars.

Idiomes requerits:

- Català: expert.

- Espanyol: expert.

- Anglès: bàsic/intermedi.

- Francès: bàsic/intermedi.

S'ofereix:

- Incorporació immediata a consolidada empresa del sector, en fase de creixement.

- Jornada de màxim 30h en caps de setmana i festius (caps de setmana 12h/dia 4h dilluns) de 6-18h.

- Atractiu paquet salarial equivalent a 40h en funció de la vàlua del candidat/a.

- Bon ambient i estabilitat laboral.

- Formació completa i contínua a càrrec de l'empresa.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'electromecànic/a.

TÈCNIC/A SAT FOCALITZAT/A EN VOIP

Finalment, ens traslladem fins a Anoia, on una empresa referent al sector telecomunicacions necessita incorporar un/a Tècnic/a de suport de xarxes i VoIP.

Les seves funcions principals seran:

- Instal·lació, administració i configuració de centraletes VoIp (físiques i virtuals) i de telèfons IP.

- Configuració de switchs (Microtik, Ubiquiti, Huawei) i routers (MicroTik).

- Donar suport al Servei dAtenció al Client en matèria tècnica.

- Gestionar i resoldre incidències dels clients de manera remota.

- Diagnosticar i escalar incidències de la xarxa troncal.

Es requereix:

- Coneixements a: administració de xarxes TCP, IP, routers/switchs, protocols de xarxa, VoIp, Linuz, Windoes, serveis d'accés remot, wireless, seguretat a Internet.

- Capacitat comunicativa i empatia. Parlarà amb els clients físicament i per telèfon, sobretot per a la presa de requisits i per a la implementació de solucions. També hi ha molta comunicació per correu electrònic.

- Disponibilitat per fer guàrdies rotatives (1 setmana al mes màxim), incloent festius (dissabtes i diumenges).

S'ofereix:

- Incorporació immediata i estabilitat laboral a empresa tecnològica consolidada i en creixement exponencial.

- Excel·lent ambient laboral.

- Formació contínua en producte i servei.

- Opcions reals de desenvolupament professional.

- Remuneració d'acord amb l'experiència, els coneixements i els valors aportats.

- Horari: 9-13h i 15-19h de dilluns a divendres.

Inscripcions i més informació a l'oferta de tècnic/a SAT focalitzat/ada en VoIP.