Estalviar en desplaçaments, en temps i en diners, és el que es pot aconseguir en optar a les ofertes de feina a Manresa que es detallen en aquest article. Es tracta de llocs vacants a la mateixa localitat, dirigits a diferents perfils professionals.

Ofertes de feina a Manresa

ADMINISTRATIU/VA COMPTABILITAT

Important empresa del sector d’automoció cerca auxiliar administratiu/va per a vacant temporal de substitució.

Tasques :

– Tasques de back office d’administració i comptabilitat.

– Conciliació bancària, control de pagaments, reclamació de cobraments.

– Fer albarans i factures

– Gestionar documentació amb Sage Murano.

Es requereix:

– Disponibilitat immediata.

– Experiència en departament comptable.

– Disponibilitat horària.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu/va Comptabilitat en Manresa.

TÈCNIC/A QUALITAT RECEPCIÓ

Estem buscant a un tècnic/a de qualitat per a una important empresa del sector de l’automoció a Manresa.

Tasques que durà a terme el treballador/a:

– Anàlisis metrològics de les peces i components prototips, pre-series i peces.

– Realitzar les medicions de les peces i components (escàner 3D, palpador, peu de rei, cinta

mètrica etc.)

– Elaborar i distribueix el informe dimensional de la peça o el component analitzat.

– Validar els informes dimensionals, certificats de qualitat de tractament tèrmics o

superficials, etc.

– Elaborar els informes de NO Qualitat (INC) de incidències generades per peces o

components.

– Gestionar la comunicació dels informes de NO Qualitat per assegurar la correcta recepció

d’aquests per part del proveïdor generador de la incidència.

– Verificar i validar la correcte implantació de les accions correctores definitives, així com la seva

eficiència.

– Sol·licitar probes funcionals de peces o components, valida el informe i ho registra.

– Reportar els d’indicadors de qualitat establerts.

– Assegurar el compliment de les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.

– Mantenir l’ordre i la neteja en el seu lloc de treball.

– Assegurar la segregació de residus correctament.

Requisits indispensables:

– Grau en Enginyeria.

– Lean Manufacturing, coneixements d’ISO.

– Domini d’anglès mínim i desitjable d’altres idiomes.

– Domini d’eines d’ofimàtica.

– Experiència de almenys 4 anys en l’àrea de Metrologia.

– Experiència en metrologia, programació i medició escàner 3d i tridimensional i interpretació de plànols.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a qualitat recepció en Manresa.

ERP DESENVOLUPADOR FULLSTACK

Per a una important empresa constructora, necessitem incorporar un programador Fullstack per al desenvolupament d'un ERP propi.

Les seves funcions principals seran:

– Desenvolupar aplicatius WEB/Mòbil de gestió empresarial ERP.

– Desenvolupar i desplegar noves funcionalitats i eines.

– Trobar, provar, diagnosticar i solucionar problemes de programari i bases de dades al nostre sistema.

– Resolució d'incidències i peticions de millores.

– Identificar i solucionar problemes de rendiment.

– Analitzar les diverses alternatives d'implementació per arribar a la millor solució tècnica.

– Participar en la presa de decisions per desenvolupar noves funcionalitats.

Es requereix:

– Coneixements a Javascript, PHP, HTML, CSS i MySQL.

– Perfil amb capacitat per assumir responsabilitat en lexecució de projectes.

– Flexibilitat i dinamisme.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Fullstack Developer ERP a Manresa.

ENGINYER/A ELECTROMECÀNIC/A DE DISSENY I INDUSTRIALITZACIÓ

Per start-up del sector mèdic necessitem incorporar un/a Enginyer@ Electromecànic@ de Disseny i Industrialització.

Les seves funcions principals seran:

– Responsable de realitzar l'anàlisi, el disseny, la industrialització i el seguiment de la part electromecànica de l'equip.

– Projectar els sistemes elèctrics més adequats per al funcionament correcte.

– Realitzar i/o modificar plànols 3D/2D de les peces i subconjunts.

- Desenvolupar, juntament amb els proveïdors, els elements elèctrics necessaris per a l'equip.

– Garantir la industrialització i el muntatge de les solucions elèctriques dissenyades.

– Elaboració de la llista de materials i especejament.

– Elaborar les instruccions per fer el muntatge i el servei dassistència tècnica postvenda.

– Suport a producció i assistència tècnica per a la identificació de problemes.

Es requereix:

– Coneixements de material elèctric i idealment també mecànic.

– Capacitat tècnica per analitzar el producte i veure millores per optimitzar-lo.

– Nivell alt a SolidEdge o SolidWorks.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Enginyer/a Electromecànic/a de Disseny i Industrialització a Manresa.

AGENT DE VIATGES

Per a coneguda agència de viatges de Manresa necessitem incorporar un/a Agent de Viatges.

Les seves funcions principals són:

– Atenció al client (particulars i empreses) i assessoraments.

– Pressupostació i seguiment de sol·licituds.

– Contacte amb proveïdors i col·laboradors.

– Gestió i organització de viatges: reserves de vols, hotels, desplaçaments, documentació, etc.

– Control de les despeses del viatge.

– Labors administratives.

Es requereix:

– Perfil digital alt: bon maneig d'eines informàtiques i de navegació en línia (Skyscanner, Booking, etc.).

– Capacitat de planificació i organització a la feina.

– Orientació al client i habilitats comunicatives.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'Agent de viatges a Manresa.

AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI

Ets un/a comercial o vols aprendre a ser-ho?. T'agradaria tenir un horari flexible per adaptar-lo a les teves necessitats?. Vols treballar en una empresa que es preocupa per la teva formació i creixement?. Ets al lloc adequat. La xarxa immobiliària SAFTI cerca Agents Comercials a Manresa.

Inscripcions i més informació a l'oferta d'AGENT COMERCIAL IMMOBILIARI a Manresa.

CAP D'EQUIP

La Xarxa Agencial de Nationale Nederlanden és el seu principal canal de distribució. Per això i dins del seu procés d'expansió per oferir el millor servei i atenció als seus clients, necessiten incorporar 2 caps d'equip a Manresa.

Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap d'Equip Manresa.

Per finalitzar, recorda que si ets empresa o autònom i busques personal , pots publicar la teva oferta d'ocupació perquè puguem donar-te cobertura a tots els nostres mitjans i aconseguir així una important borsa de candidats.