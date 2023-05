L'Associació Cultural Riubrogent de Sant Mateu de Bages busca projectes per a fer funcionar un local social a la plaça 1 d'Octubre del municipi. Les instal·lacions estan totalment actualitzades i compten amb el material i l'equipament necessaris per poder desenvolupar-se com a bar i restaurant de forma immediata. La entitat posa a disposició el local tant per a venda del mateix com per a lloguer.

El local disposa de cuina, serveis i un menjador, així com una zona a l'exterior que pot fer-se servir de terrassa per gaudir de més espai. Per a més informació i per conèixer les condicions, així com per presentar els projectes, els interessats poden possar-se en contacte amb els responsables per correu electrònic enviant un mail a l'adreça restostmateudebages@gmail.com.