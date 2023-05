Nationale-Nederlanden, Companyia del Grup NN que ofereix solucions de protecció, estalvi i inversió a curt, mitjà i llarg termini a més de 850.000 clients a Espanya, ha renovat l'acord de col·laboració que manté des del 2016 amb el Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), segons el qual l'asseguradora continuarà formant i incorporant, al seu equip d'agents d'assegurances exclusives, joves que practiquin diverses disciplines esportives en l’àmbit de competició i que estiguin adscrits a la borsa de treball d’aquest centre.

L'objectiu de Nationale-Nederlanden, amb aquest acord, és ajudar els joves esportistes a la seva inserció al mercat laboral, en proporcionar-los l'exercici d'una tasca que facilita i permet conciliar la seva participació en competicions esportives. A aquest efecte, la Companyia continuarà oferint els mitjans necessaris per donar suport a la formació integral d'esportistes del Centre d'Alt Rendiment de la localitat catalana, fent especial èmfasi, no només en el que és estrictament esportiu, sinó també a la seva formació acadèmica.

Aquest conveni de col·laboració inclou també el patrocini, per part de la Companyia d'origen holandès, del programa CAR Speakers, que difon els valors de l'esport al sector empresarial a través d'esportistes d'alta competició.

Pla de creixement de la xarxa comercial de Nationale-Nederlanden

La renovació del conveni s'emmarca en l'ambiciós pla de creixement de la xarxa comercial que té Nationale-Nederlanden per als pròxims anys. Per aconseguir-ho, l'asseguradora compta amb Talent, el pla de desenvolupament professional d'agents d'assegurances que ofereix una formació contínua de qualitat i que, a més, està homologada per la Universitat de València. Considerat com un dels millors plans de carrera del sector, Talent proporciona als agents d'assegurances les eines necessàries per enriquir-ne el coneixement i especialitzar-se des del primer dia.

En paraules d'Àngel Abril, director del Canal Agencial a l'asseguradora, “A Nationale-Nederlanden creiem fermament amb els valors que l'esport representa. Valors com el treball en equip, la disciplina, la perseverança i la superació personal, tots ells fonamentals, no només a l'àmbit esportiu, sinó també a l'entorn professional”. A això afegeix que “a la Companyia creiem en ells i, per això, procurem que els nostres agents també els reuneixin, perquè només així és possible ser rellevants per als nostres clients, donant resposta a les seves necessitats i ajudant-los a cuidar el que més importa”.

Per la seva banda, per a la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física -organisme a què pertany el CAR-, tal com afirma la seva secretària general, Anna Caula, "l'acompanyament dels esportistes en els diferents àmbits, propiciar-ne la formació i la doble carrera és un punt fonamental: la transició a la vida laboral dels esportistes d'elit no està exempta de complexitat i la col·laboració d'empreses capdavanteres com Nationale-Nederlanden, que creuen en els valors que l'esport i els esportistes aporten a l'àmbit laboral , ens ajuda en aquesta tasca".

De la competició a la direcció

Nationale-Nederlanden va participar en la jornada 'De la competició a la direcció', que va tenir lloc el passat 17 de maig al CAR de Sant Cugat del Vallès. La trobada, que va comptar amb la presència del director del CAR, Ramon Terrassa i Cusí, qui va inaugurar la jornada, i de Vicente Pérez, director territorial de l'àrea de Nationale-Nederlanden, va abordar, a través de diferents ponents, vivències empresarials en què la pràctica habitual de l’esport ha estat un factor important a l’hora de liderar persones i equips de treball.

A continuació, va tenir lloc la taula rodona sobre experiències empresarials, moderada per Pep Marí, responsable de l'àrea de CAR SPEAKER'S, i en la que van participar Kiko Fàbregues, exjugador d'hoquei herba i director de Call2World; Mireia Clemente, exesportista d'esquí alpí i consultora en gestió de persones a AMTTE; i Joshua Jové, exesportista d'halterofília i executiu i delegat a Nationale-Nederlanden. Els participants van posar en relleu la importància de fer esport i la seva relació directa amb un millor exercici i lideratge professional. Així mateix, van exposar diversos exemples de com a les empreses la pràctica d'esport ha resultat ser un gran motivador per als treballadors.