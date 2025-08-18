Es busca advocat/da a Manresa
Per presentar candidatura cal acreditar una experiència laboral de com a mínim 3 anys en despatx professional, especialment en Dret Civil amb coneixements en l'àrea laboral i contractual
Redacció
El despatx Laura Escamilla - Boutique Legal, especialitzat en assessorament jurídic i en plena fase de creixement, ha anunciat l’obertura d’un procés de selecció per incorporar un/a advocat/da al seu equip. L’oferta representa una oportunitat per a professionals del dret que vulguin desenvolupar la seva carrera en un entorn dinàmic i altament especialitzat.
Funcions principals
La persona seleccionada s’encarregarà de l’assessorament jurídic a clients en matèries de Dret Laboral, Civil i Mercantil, així com de la redacció d’informes, demandes, recursos i altres escrits. També haurà de preparar i assistir a judicis, representar clients davant organismes públics i privats i mantenir-se actualitzat en els canvis normatius i jurisprudencials.
Requisits del perfil
Els candidats han d’estar col·legiats i acreditar una experiència mínima de tres anys en despatx professional, especialment en Dret Civil, així com coneixements en l’àrea laboral i contractual. Es valoraran habilitats comunicatives, capacitat de treball en equip i experiència en litigació.
Condicions i beneficis
L’empresa ofereix integració en un equip dinàmic i amb bon ambient laboral, jornada presencial a Manresa amb possibilitat de teletreball i opcions de desenvolupament i creixement professional dins del despatx.
Les persones interessades poden enviar el seu currículum a info@lauraescamilla.cat.
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- L’històric Soccer canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi