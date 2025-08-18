Es busca advocat/da a Manresa

Per presentar candidatura cal acreditar una experiència laboral de com a mínim 3 anys en despatx professional, especialment en Dret Civil amb coneixements en l'àrea laboral i contractual

El despatx Laura Escamilla - Boutique Legal, especialitzat en assessorament jurídic i en plena fase de creixement, ha anunciat l’obertura d’un procés de selecció per incorporar un/a advocat/da al seu equip. L’oferta representa una oportunitat per a professionals del dret que vulguin desenvolupar la seva carrera en un entorn dinàmic i altament especialitzat.

Funcions principals

La persona seleccionada s’encarregarà de l’assessorament jurídic a clients en matèries de Dret Laboral, Civil i Mercantil, així com de la redacció d’informes, demandes, recursos i altres escrits. També haurà de preparar i assistir a judicis, representar clients davant organismes públics i privats i mantenir-se actualitzat en els canvis normatius i jurisprudencials.

Requisits del perfil

Els candidats han d’estar col·legiats i acreditar una experiència mínima de tres anys en despatx professional, especialment en Dret Civil, així com coneixements en l’àrea laboral i contractual. Es valoraran habilitats comunicatives, capacitat de treball en equip i experiència en litigació.

Condicions i beneficis

L’empresa ofereix integració en un equip dinàmic i amb bon ambient laboral, jornada presencial a Manresa amb possibilitat de teletreball i opcions de desenvolupament i creixement professional dins del despatx.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum a info@lauraescamilla.cat.

