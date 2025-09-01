Es busca advocat/da a Manresa
Per presentar candidatura cal acreditar una experiència laboral de com a mínim 3 anys en despatx professional, especialment en Dret Civil amb coneixements en l'àrea laboral i contractual
Redacció
El despatx Laura Escamilla - Boutique Legal, especialitzat en assessorament jurídic i en plena fase de creixement, ha anunciat l’obertura d’un procés de selecció per incorporar un/a advocat/da al seu equip. L’oferta representa una oportunitat per a professionals del dret que vulguin desenvolupar la seva carrera en un entorn dinàmic i altament especialitzat.
Funcions principals
La persona seleccionada s’encarregarà de l’assessorament jurídic a clients en matèries de Dret Laboral, Civil i Mercantil, així com de la redacció d’informes, demandes, recursos i altres escrits. També haurà de preparar i assistir a judicis, representar clients davant organismes públics i privats i mantenir-se actualitzat en els canvis normatius i jurisprudencials.
Requisits del perfil
Els candidats han d’estar col·legiats i acreditar una experiència mínima de tres anys en despatx professional, especialment en Dret Civil, així com coneixements en l’àrea laboral i contractual. Es valoraran habilitats comunicatives, capacitat de treball en equip i experiència en litigació.
Condicions i beneficis
L’empresa ofereix integració en un equip dinàmic i amb bon ambient laboral, jornada presencial a Manresa amb possibilitat de teletreball i opcions de desenvolupament i creixement professional dins del despatx.
Les persones interessades poden enviar el seu currículum a info@lauraescamilla.cat.
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó