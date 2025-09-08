Es necessiten electricistes i electromecànics/ques a Sallent

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’empresa industrial HIMESA, especialitzada en la reparació de vehicles miners de gran tonatge, ha obert un procés de selecció per incorporar electricistes i electromecànics/ques al seu centre de treball situat a Sallent, a la comarca del Bages.

Amb una aposta clara per la formació i el creixement professional, HIMESA ofereix formació remunerada al seu propi Centre de Formació Pràctica, amb l’objectiu que els nous professionals puguin aprendre un ofici mentre s’incorporen al mercat laboral. Aquesta iniciativa està oberta tant a persones amb experiència com a aquelles que vulguin fer un primer pas en el món industrial.

L’empresa garanteix un sou estable des del primer dia, un entorn industrial innovador i possibilitats reals de projecció professional dins d’un sector altament especialitzat. HIMESA busca perfils amb ganes d’aprendre, compromís i interès pel sector tecnològic i industrial.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça electrònica rrhh@himesa.es.

