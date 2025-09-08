Es necessiten electricistes i electromecànics/ques a Sallent
HIMESA, empresa especialitzada en la reparació de vehicles miners de gran tonatge necessita personal
Redacció
L’empresa industrial HIMESA, especialitzada en la reparació de vehicles miners de gran tonatge, ha obert un procés de selecció per incorporar electricistes i electromecànics/ques al seu centre de treball situat a Sallent, a la comarca del Bages.
Amb una aposta clara per la formació i el creixement professional, HIMESA ofereix formació remunerada al seu propi Centre de Formació Pràctica, amb l’objectiu que els nous professionals puguin aprendre un ofici mentre s’incorporen al mercat laboral. Aquesta iniciativa està oberta tant a persones amb experiència com a aquelles que vulguin fer un primer pas en el món industrial.
L’empresa garanteix un sou estable des del primer dia, un entorn industrial innovador i possibilitats reals de projecció professional dins d’un sector altament especialitzat. HIMESA busca perfils amb ganes d’aprendre, compromís i interès pel sector tecnològic i industrial.
Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça electrònica rrhh@himesa.es.
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut