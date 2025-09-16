Es busca advocat/da civilista amb experiència per al seu despatx de Berga
Un despatx de prestigi al Berguedà cerca incorporar un professional del dret civil amb ganes de créixer en un entorn de qualitat i treball en equip
Redacció
Un reconegut despatx d’advocats de la comarca del Berguedà obre procés de selecció per incorporar a la seva oficina de Berga un advocat o advocada amb un mínim de dos anys d’experiència en dret civil, especialment en l’àmbit processal i amb sòlida trajectòria en sala.
La persona seleccionada s’encarregarà de l’assessorament i la defensa en procediments civils, de la redacció d’escrits i recursos en totes les instàncies, així com de l’assistència a vistes i la representació davant els jutjats i tribunals. També haurà d’analitzar documentació jurídica, definir estratègies processals i coordinar-se amb la resta de l’equip per garantir un servei d’excel·lència.
Els requisits inclouen el grau en Dret i el Màster d’Accés a l’Advocacia, així com una experiència mínima de dos anys en l’àmbit civil i contenciós. Es valorarà especialment la residència a Berga o rodalies o la disponibilitat per establir-s’hi, el domini del català i la capacitat de treballar en equip. També cal disposar de carnet de conduir i vehicle propi.
S’ofereix una incorporació estable en un despatx de referència, amb bon ambient de treball i una clara cultura d’aprenentatge continu. La persona escollida tindrà l’oportunitat de participar en assumptes jurídics rellevants i de complexitat, amb possibilitats reals de desenvolupament professional. La retribució es fixarà en funció del perfil del candidat o candidata.
Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça info@fernandezadvocats.es.
