29 Empreses del Bages, candidates als premis Etalentum 2025 que reconeixen les millors politiques de recursos humans
La consultora especialitzada en selecció de personal i el comitè d´experts destaquen el "gran nivell" de les companyies de la comarca
Redacción Iberempleos
Un total de 29 empreses han estat seleccionades com a candidates a la segona edició dels Premis Etalentum 2025, uns guardons que tenen com objetiu reconèixer i posar en valor aquelles organitzacions que apliquen les millors polítiques de recursos humans i que situen les persones al centre de la seva estratègia.
Les 29 finalistes han estat triades entre el conjunt d´empreses de la comarca per un comitè d´experts de prestigi. Aquest òrgan està format per representants de l´Ajuntament de Manresa, la Generalitat de Catalunya, Etalentum, la Cambra de Comerç de Manresa, la Universitat de Manresa, PIMEC, Rotary Club i Banc Sabadell.
Etalentum és una empresa especialitzada en selecció de personal que es caracteritza pel seu coneixement i arrelament local, al temps que té abast nacional per la força de la seva marca.
Actualment, les empreses candidates estan immerses en la fase de votació popular. Són les persones que viuen i treballen al Bages qui tenen la paraula per decidir les guanyadores, votant a través d´una enquesta que es pot trobar a les xarxes socials d´Etalentum. Aquesta votació romandrà oberta fins dilluns al matí.
Les empreses escollides per les seves bones pràctiques en RRHH s´agrupen en tres categories en funció de la seva mida, i són les següents:
- Fins a 25 treballadors: AFK Virtual Events; Asoindel; Autocars HT; Boixadós Envasos Metàl·lics; Cerveses La Pirata; Control Integral (ACG Projectes Informàtics); Deima Ingenieros; Impremta Orriols; TPR Engineering i UPB Genetic world.
- De 26 a 100 treballadors: CAR - Cloud Active Recepction (Inforserveis); Correduria de Seguros Santasusana; Estructuras Arqué; Inauxa Comercial; Inoxforma; Persianes Collbaix; Sensus - Consultoría Jurídica i Empresarial i Tekniatest.
- Més de 100 treballadors: Aneto Natural; AUSA; Avinent Implant System; Forminsa; Funderia Condals; Grup Aquacenter; Masats; Texia Group; Tous; UVE Solutions i Vanderlande.
La gerent de l,oficina d´Etalentum al Bages, Marta Marín, ha destacat la qualitat de les empreses del territori. "Els premis van néixer fa dos anys amb la voluntat de posar en valor les millors polítiques de recursos humans. Hem de dir ha estat difícil escollir les 29 candidates per la gran qualitat empresarial que hi ha a la comarca. Pel comitè d´experts i per Etalentum totes són ja les guanyadores, independentment del resultat de la votació final, perquè hem pogut comprovar que hi ha moltes empreses al territori que fan les coses ben fetes”.
En la primera edició dels premis Etalentum, celebrada al 2023, els guanyadors van ser Construccions 360, Conserves Ferrer i Oliva Torras Grup.
L´acte d´entrega dels guardons tindrà lloc el proper dilluns 6 d´octubre a les 18.00h en una gran gala que es celebrarà a Món Sant Benet. Els guanyadors es coneixeran en el transcurs de la vetllada.
