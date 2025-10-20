Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oportunitat laboral: es busca cuiner, cambrer o parella per gestionar una cafeteria-restaurant a Manresa

Vols portar les regnes del teu propi restaurant? Aquesta és la teva oportunitat per fer el salt i gestionar una cafeteria-restaurant amb futur

Un Grup d’Hostaleria i Turisme del Bages obre una nova oportunitat per a professionals de la restauració. L’entitat busca un cuiner, un cambrer o una parella amb experiència en el sector per assumir la gestió d’una cafeteria-restaurant ubicada a la comarca del Bages.

L’oferta representa una excel·lent ocasió per a emprenedors o professionals autònoms que vulguin fer un pas endavant i dirigir el seu propi establiment dins d’un entorn consolidat i amb bones condicions.

Perfil dels candidats

Els interessats han de tenir experiència prèvia en hostaleria —tant en cuina com en sala—, capacitat de gestió i orientació al client. Es valorarà especialment la iniciativa, la responsabilitat i les ganes de fer créixer un projecte amb continuïtat.

Condicions i contacte

L’oferta destaca per oferir molt bones condicions i el suport d’una entitat amb experiència en el sector.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça electrònica: info@ghtbages.org o bé per correu postal a: Aparat de correus 62 – Manresa.

