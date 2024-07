Oli Migjorn, premiat per recuperar la varietat d'olivera autòctona corbella

El futur passa, a vegades, per mirar de nou al passat, especialment en l'àmbit agroalimentari. I més en un context d'emergència climàtica originat en moltes ocasions per la pèrdua de pràctiques que impactaven positivament en el territori local i en les persones que vivien en ell. No és d'estranyar doncs que els Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles d'Espanya de 2024 –impulsats per l'entitat financera i El Celler de Can Roca– hagin reconegut la tasca d’Oli Migjorn que produeix, amb pràctiques sostenibles i respectuoses amb l'entorn, l'oli d'oliva verge extra de la varietat corbella, un tipus d'olivera autòctona de la Catalunya central que estava pràcticament extingit.

Des de la seva fundació el 2007, la companyia es dedica a la producció d'oli d'oliva verge extra ecològic en la seva finca situada a Valls de Torroella, en el terme municipal de Navàs (Bages), envoltada d'oliveres de les varietats arbequina, picual i corbella. Aquesta última, punta de llança d'un projecte que prioritza no sols l'elaboració d'oli d'oliva d'alta qualitat, sinó també la connexió amb el territori mitjançant la recuperació del paisatge i les varietats locals. Per a això, col·laboren amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) per a la recerca i desenvolupament d'aquesta olivera, que s'estén al llarg del recorregut del riu Cardener.

D'aquesta manera, Oli Migjorn ha anat recuperant velles oliveres corbella de diferents finques del Bages i el Solsonès, alhora que també ha dut a terme noves plantacions d'oliveres amb la finalitat d'enfortir la recuperació de la varietat i la seva producció. “Rebre un dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles de 2024 suposa un reconeixement a tot l'esforç i treball realitzat, que no sols és necessari sinó també agraït, i un impuls per a avançar amb optimisme en el nostre objectiu”, assegura la fundadora de la companyia, Maria Àngels Rial.

El resultat de tot aquest treball és un oli d'oliva verge extra de tipus premium, intens, exquisit i contundent en boca, amb una sensació picant que va en augment. És ric en aromes de tipus vegetal, on predominen la carxofa i la tomaquera, a més de connotacions a herba, ametlla amarga, menta i herbes aromàtiques. “El valor de la varietat corbella no és només que permet elaborar un oli d'alta qualitat a nivell organolèptic, sinó que també destaca pels seus beneficis saludables, ja que és ric en polifenols i oleocantal, que té propietats antioxidants i antiinflamatòries segons els últims estudis”, detalla Aïna Llaudó, responsable general d’Oli Migjorn. Com a part del premi, aquest oli s'inclourà en una recepta elaborada pels germans Roca.

Cata de les diferents varietats d'Oli Migjorn. / Oli Migjorn

Respecte per l'entorn

Un dels aspectes pel qual han estat reconeguts amb el premi de BBVA és la perspectiva de produir sota el compromís amb el medi ambient i l'ecosistema local. Més enllà de recuperar varietats locals, Oli Migjorn s'implica a fer-ho desenvolupant un model de producció sostenible. Entre d’altres mesures, destaquen l'ús del reg per degoteig, la recuperació d'aigües pluvials en un embassament, l'autogeneració d'energia de font solar en la seva almàssera o la gestió controlada de residus. A més, treballen el cultiu amb una coberta vegetal, molt útil per a combatre les conseqüències de les sequeres, com la d'aquest últim any, i per a evitar possibles danys causats per pluges torrencials.

Aquest enfocament cap a la sostenibilitat i la qualitat els ha valgut altres reconeixements, fins i tot a nivell internacional, posicionant-los com un referent en la producció d'oli d'oliva ecològic i en la preservació del patrimoni agrícola de la regió, gràcies a les seves diferents varietats d'oli d'oliva extra: corbella, arbequina, picual, així com un cupatge amb les diverses varietats i una gamma d'aromàtics. Per això, Rial anima a altres productors a participar en aquesta mena d'iniciatives, amb la finalitat de “donar visibilitat a tots aquells projectes que s'esforcen a implementar mesures respectuoses amb l'entorn i demostrar que pel camí de la sostenibilitat també es poden obtenir molt bons resultats”. En aquest sentit, per a BBVA, les històries de productors com la d’Oli Migjorn són una excel·lent font d'inspiració per a altres pimes i autònoms que estiguin pensant a iniciar-se en el camí de la producció sostenible.

Una de les oliveres corbella recuperades per Oli Migjorn. / Oli Migjorn

Oli Migjorn contribueix a més a la dinamització del territori. Participa en diversos projectes en col·laboració amb entitats que busquen promoure el patrimoni cultural de la zona, així com la venda de proximitat. A més ofereix experiències d'oleoturisme, amb visita a l'olivar, degustació d'olis i allotjament rural.

Models de negoci sostenibles

Per cinquè any consecutiu, els Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles han premiat 10 projectes de tota Espanya, triats aquesta vegada entre un total de 200 candidats, la qual cosa suposa un increment de participació del 35% respecte a l'any passat. Aquesta nova edició dels guardons ha volgut reconèixer especialment a aquells productors que han apostat per aplicar la sostenibilitat mediambiental en els seus models de negoci, així com per impulsar l'entorn rural, el relleu generacional i el impacte social.

BBVA, amb la seva visió optimista del futur, reconeix així a productors que han apostat per una forma diferent de fer les coses. Una visió en la qual coincideix amb ells, imprimint il·lusió i optimisme per a fer del canvi una oportunitat d'avançar.