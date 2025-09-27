"Els clients d’alts patrimonis que trien BBVA a Catalunya creixen un 5,3% en un any"
El directiu destaca que l'entitat financera ha estat capaç de guanyar-se la confiança d'aquesta mena de clients gràcies a un servei personalitzat que combina "el tracte proper amb l'ús de la tecnologia"
Víctor Fúser
El director de Banca Privada a la Direcció Territorial de Catalunya de BBVA, Daniel Gómez, destaca com l’entitat ha aconseguit guanyar-se la confiança dels clients d’alts patrimonis en aquesta zona.
¿Quin balanç fan del segment d’alts patrimonis a BBVA Banca Privada a Catalunya el 2025?
Faig un balanç molt positiu, crec que estem fent les coses bé. De fet, creixen un 5,3% els clients d’alts patrimonis que ens elegeixen a Catalunya de juny del 2024 a juny del 2025. Però aquests resultats són fruit del treball de l’últim cicle estratègic que hem tancat el 2024. Hem escoltat els clients d’alts patrimonis i hem posat el focus a acompanyar-los.
L’escolta és clau, ¿què diferencia BBVA per guanyar-se la confiança d’aquests clients?
El que ens diferencia és la nostra capacitat de combinar proximitat, especialització i tecnologia. Comptem amb l’escala necessària per invertir en innovació i, alhora, amb una gran capil·laritat que ens permet estar a prop del client. Per això, el 2025 hem incrementat un 10% els banquers d’alts patrimonis, incorporant equips especialitzats de banquers Ultra High per a clients de més de 10 milions d’euros en actius financers. A més de comptar amb 7 centres especialitzats, un a Barcelona, i 16 centres satèl·lit a tot Espanya. Els clients compten amb ‘Assessorament Plus’, carteres de gestió discrecional o carteres assessorades i poden invertir en fons d’inversió il·líquids en mercats privats. Amb tot això, BBVA Patrimonis compta amb més de 9.600 carteres d’inversió amb un volum d’actius total de 19.200 milions d’euros.
Després de tancar el cicle estratègic, ¿quins plans de futur té BBVA en el segment d’alts patrimonis de Banca Privada?
El 2025 hem iniciat un nou cicle estratègic de tres anys en el qual preveiem arribar als 200.000 clients. A tancament de juliol del 2025, han confiat en nosaltres més de 166.000 clients de banca privada i alts patrimonis. Fins al 2029, continuarem reforçant les nostres aliances estratègiques per ampliar la gamma de serveis. El nostre objectiu és que els clients d’alts patrimonis de Catalunya continuïn confiant en BBVA per assolir els seus objectius.
Claus de la millora de l’oferta de BBVA per als accionistes de Banc Sabadell
- BBVA ha millorat aquesta setmana la seva oferta de compra als accionistes de Banc Sabadell. ¿En què es tradueix la millora?
Es tradueix que l’oferta és encara més atractiva per a ells, ja que s’incrementa el preu un 10% i, a més, incorpora una millora en la fiscalitat de l’operació. Amb aquesta pujada, els accionistes del Sabadell rebran una acció nova de BBVA per cada 4,8376 que posseeixin del Sabadell. És a dir, un 10% més de contraprestació que en l’oferta anterior. Aquest canvi situa el preu de les accions de Banc Sabadell en els nivells més alts de l’última dècada. A aquesta pujada s’hi suma un element molt positiu: la neutralitat fiscal de l’operació. Això vol dir que, al ser íntegrament en accions, els accionistes residents a Espanya no hauran de pagar impostos pel canvi si el percentatge d’acceptació supera el 50% dels drets de vot.
- I a un accionista que està decidint si acudeix al canvi ¿què li diria?
L’animaria que acudeixi ja al canvi. És una oportunitat per afegir-se a un projecte que uneix dos bancs en el seu millor moment. D’aquesta manera, com a resultat de l’oferta, assumint un escenari del 100% d’acceptació, els accionistes de Banc Sabadell arribarien a aproximadament una participació del 15,3% a BBVA. Amb això, estimem que, després de la fusió, podrà obtenir un benefici per acció d’aproximadament un 41% més del que aconseguiria si el Sabadell continués en solitari. Durant els pròxims quatre anys, sense incloure Banc Sabadell en les previsions, BBVA espera obtenir un benefici atribuït acumulat d’aproximadament 48.000 milions d’euros de capital de màxima qualitat. D’aquesta quantitat, s’estima que disposarà de 36.000 milions d’euros per repartir entre els accionistes fins al 2028. I d’ells, a curt termini, el banc comptarà amb aproximadament 13.000 milions d’euros per retribuir els seus accionistes, incloent-hi dividends i recompres d’accions.
Un altre fet molt important és la presència de BBVA en més de 25 països que és, precisament, un dels aspectes més atractius del banc per als accionistes del Sabadell ja que ajuda a diversificar els riscos i obre la porta a més oportunitats de rendibilitat. De fet, els últims trimestres BBVA ha assolit uns resultats rècord gràcies al lideratge de les seves franquícies als països on és present.
