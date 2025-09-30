Can Font Orgànic, un oli d’oliva ‘top’ que combat el canvi climàtic
La finca de l’Empordà ha rebut un dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles per un producte d’alta qualitat sorgit de l’agricultura regenerativa, que evita els fertilitzants químics
Víctor Fúser
Membre de la novena generació d’una família de pagesos de l’Empordà, Francesc Font va començar practicant aquella agricultura convencional majoritària en el seu entorn i que, a més, havia estudiat a la universitat. Fins que el 2012 es va adonar que s’havia d’allunyar dels fertilitzants químics i insecticides: «Els costos cada vegada eren més cars, els sòls s’anaven degradant i els productes eren tòxics. La meva filla havia nascut feia poc i em feia cosa acariciar-la després d’estar tot el dia en contacte amb ells», recorda. Es va decantar llavors per l’agricultura ecològica i regenerativa per cultivar les seves finques d’ametllers, vinyes i oliveres. D’allà va néixer Can Font Orgànic, l’oli d’oliva verge extra del qual acaba de guanyar un dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles.
L’agricultura regenerativa es basa a restaurar la salut del sòl, estimulant la seva fertilitat i biodiversitat mitjançant tècniques que combinen el coneixement agrícola tradicional amb la ciència i la innovació. "Tornem a produir de forma més natural, en sintonia amb la terra, com feien els nostres avis abans de l’entrada de la producció industrial al camp», explica Font. Per exemple, en comptes d’utilitzar nitrogen químic, apliquen fems i cobertes vegetals formades per plantes que tenen la capacitat d’atrapar el nitrogen de l’aire i aplicar-los a la terra. «Treballem amb processos naturals que a més, són més econòmics. La clau d’aquest sistema és que no només millora la terra, sinó que és rendible", afegeix.
Captura de carboni
Aquesta manera de produir té, a més, un efecte secundari beneficiós per a la societat: a l’enriquir el sòl mitjançant plantes, incrementen la biodiversitat de l’entorn i capturen el diòxid de carboni de l’atmosfera a través de la fotosíntesi. "Som l’única activitat que no només no genera CO2, sinó que, al contrari, el redueix", remarca. És per això que es considera que l’agricultura regenerativa ajuda a refredar el planeta, és a dir, que combat el canvi climàtic. A això se li afegeix, a més, que Can Font s’alimenta energèticament de plaques solars i estalvia aigua a través de sistemes de reg de precisió.
El millor exemple d’aquesta filosofia és el seu oli d’oliva verge extra, fruit d’un copatge entre les varietats argudell, autòctona de l’Empordà, i arbequina. "Rebre el premi de BBVA ens fa molta il·lusió, perquè significa un reconeixement al treball i investigació que hem portat a terme per arribar fins aquí, amb tots els riscos i dubtes. A més, que es doni visibilitat a l’agricultura regenerativa és molt important, perquè es tracta d’una solució real i efectiva contra el canvi climàtic i que ofereix un futur al medi rural", destaca. De fet, el rol de BBVA és precisament aquest: acompanyar els productors que aposten per un model de negoci responsable. Ho fa amb solucions diferencials, que pot oferir gràcies a la seva àmplia escala combinada amb la proximitat de les seves gairebé 500 oficines rurals a Espanya, 100 d’elles a Catalunya.
A més del reconeixement de BBVA, l’oli de Can Font Orgànic també ha guanyat premis internacionals per les seves qualitats organolèptiques. "És un símbol per a nosaltres, perquè demostra que podem competir perfectament amb els olis convencionals de més qualitat, sense necessitat d’utilitzar fertilitzants", explica el seu elaborador. De fet, el seu secret rau precisament en l’agricultura regenerativa mateix, ja que les seves oliveres creixen en sòls més rics i fèrtils que aporten als seus fruits un nombre més gran de nutrients i antioxidants.
Formació i consultoria
El compromís de Font amb l’agricultura regenerativa no només es transmet a través dels seus productes. Amb The Regen Academy ofereix "formació i consultoria" a agricultors i companyies que vulguin aplicar aquesta metodologia, tenint en compte que els beneficis no són immediats, sinó que s’ha de passar "un peatge productiu". Al seu torn, ha creat el segell The Regen Foods per certificar els productes cultivats sota aquest sistema agrícola i ha posat en marxa el primer sistema de crèdits de carboni de quilòmetre zero, perquè els agricultors que capturen carboni puguin vendre’ls a empreses interessades a compensar emissions.
I tot això, partint d’una premissa tan bàsica, natural i ancestral com cuidar, protegir i enriquir la terra sense agredir-la.
Projectes responsables amb el seu entorn
Els Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles reconeixen i ofereixen una visibilitat més gran als que estan transformant el sector agroalimentari. Un sector que avança de la mà de la sostenibilitat, la digitalització i el compromís social amb el seu entorn. Aquests han sigut els 10 premiats, que veuran com el seu producte s’inclou en una recepta d’alta gastronomia creada i elaborada dels germans Roca:
- Agrícola Marvic (C. Valenciana). Bròquil.
- Alta Alella (Catalunya). Cava.
- Arándanos La Peña (Astúries). Nabius frescos.
- Can Font (Catalunya). Oli d'oliva.
- Entrecabritos (Aragó). Cabrit confitat.
- La Lleldiria (Cantàbria). Formatge de pastura de muntanya.
- Mare Monte Setas (Galícia). Conserva de bolets 'a feira'.
- Productes Ecològics Santo Domingo (Balears). Tomàquet rosa de Barbastre.
- Valle y Vega (Andalusia). Melmelada ecològica de peres, nous i canyella.
- Vinyes d'Olivardots (Catalunya). Vi.
