Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gala lliurament del Premi BBVA a la sostenibilitat empresarial

L'acte tindrà lloc el dimecres 29 d'octubre a les 18.30 hores a la seu de BBVA, Pl. Antoni Maura, 6. Barcelona.

Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial

Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial

Amb la finalitat de valorar el nom d'empreses catalanes amb una activitat respectuosa amb el medi ambient, El Periódico i BBVA organitzen la tercera edició del Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial, que reconeix idees de negoci innovadores enfocades a reduir l'impacte mediambiental i desenvolupar alternatives als productes contaminants, alhora que fomenten conceptes com el reciclatge o la reutilització.

Vine a conèixer els guanyadors i els projectes escollits. Confirma l'assistència aquí

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
  2. L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
  3. El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
  4. Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
  5. L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
  6. Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
  7. L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
  8. L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»

Els Mossos investiguen el suïcidi d’un menor a Lleida que va denunciar ‘bullying’

Els Mossos investiguen el suïcidi d’un menor a Lleida que va denunciar ‘bullying’

Laia Font acaba en el lloc 22 la seva primera final d'un Mundial de gimnàstica artística

Laia Font acaba en el lloc 22 la seva primera final d'un Mundial de gimnàstica artística

Junqueras veu «molt lluny» l’acord sobre finançament i reclama a la societat civil que també pressioni

Junqueras veu «molt lluny» l’acord sobre finançament i reclama a la societat civil que també pressioni

AraUnVi de Manresa amplia l'activitat a partir d'aquest dijous al local del fins ara Vikings

AraUnVi de Manresa amplia l'activitat a partir d'aquest dijous al local del fins ara Vikings

Gala lliurament del Premi BBVA a la sostenibilitat empresarial

Gala lliurament del Premi BBVA a la sostenibilitat empresarial

Cafès-tertúlia per reflexionar sobre la mort: una nova iniciativa a Solsona per trencar tabús

Cafès-tertúlia per reflexionar sobre la mort: una nova iniciativa a Solsona per trencar tabús

Una maleta pedagògica dona a conèixer l'ofici de raier

Una maleta pedagògica dona a conèixer l'ofici de raier

Ampli desplegament per extingir un incendi forestal a Rubió

Ampli desplegament per extingir un incendi forestal a Rubió
Tracking Pixel Contents