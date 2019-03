Els infants de Guardiola de Berguedà aprenen a tenir cura de la seva salut bucodental

Els alumnes de diversos cursos de l'escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà participen en un projecte en què l'odontòloga d'atenció primària de l'EAP Alt Berguedà els ajuda a millorar els hàbits higiènics i dietètics per tenir cura de la seva salut bucodental. La primera sessió, que s'ha fet amb una quinzena de nens i nenes d'entre 6 i 8 anys, ha consistit en una xerrada amb suport audiovisual, un fantoma de la boca (un model bucal de mida gran per fer demostracions als infants) i un raspall, perquè puguin visualitzar molt clarament les explicacions.

Entre d'altres, han tractat temes com ara l'erupció dental, la tècnica i durada del raspatllat, els tractaments dentals conservadors que es poden fer als centres d'atenció primària, i altres dubtes i preguntes que han sorgit tant per part dels alumnes, com del professorat.

Des del servei d'Odontologia d'atenció primària ja es fan revisions i xerrades de salut bucodental als alumnes de primer i sisè curs; ara, s'ha aprofitat l'ocasió per fer-hi participar també els infants i joves d'altres cursos, per tal de promoure la cura de la salut bucodental entre tots els alumnes de l'escola.