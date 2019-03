Comença el procés de preinscripció escolar: tot el que has de saber

La preinscripció per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria comença aquest divendres amb la retirada dels punts als alumnes amb celiaquia o als fills o germans d'exalumnes al centre. Les famílies podran presentar les sol·licituds fins al 9 d'abril a l'escola. La llista ordenada definitiva es farà pública el 14 de maig, després de la resolució de les reclamacions, mentre que l'oferta final serà l'11 de juny. La matrícula dels alumnes d'educació infantil, primària i primer curs d'ESO serà entre el 20 i el 26 de juny, mentre que els preinscrits amb plaça assignada de la resta de cursos de l'ESO serà del 27 de juny al 3 de juliol. L'oferta de places pel curs vinent creix en 35 grups a l'ESO mentre que es mantenen a P3.

En la preinscripció del curs passat, es va reduir de l'1,6% a l'1,1% el nombre de sol·licituds amb puntuació complementària per malaltia crònica de l'aparell digestiu, endocrí i metabòlic. Segons dades del Departament, el percentatge de sol·licituds on aquest criteri al·legat es va desestimar va ser del 16,9% el curs 2017-2018 i de l'11, 2% en la preinscripció passada.

La retirada de punts per als fills d'exalumnes d'un centre tindrà poca incidència ja que representa només un 0,65% de les sol·licituds de P3, segons les dades del curs 2017-2018.

Aquestes dues mesures van ser recomanacions del Síndic de Greuges que s'han inclòs en el Pacte de lluita contra la segregació escolar signat recentment entre el Departament, el Síndic i més d'un centenar de municipis per tal de implantar polítiques que garanteixin un repartiment equitatiu de l'alumnat a les escoles catalanes, i que ha de culminar, entre altres, amb un nou decret d'admissió. Per enguany, a banda , es preveu limitar la matrícula viva en les escoles d'alta complexitat en la mesura que sigui possible.



El curs comença el 12 de setembre



El curs 2019-2020 començarà el 12 de setembre pels principals ensenyaments, excepte al grau superior, que ho farà el 18 de setembre, i a les escoles oficials d'idiomes, que serà el 26. Com a novetat, el proper setembre ja no se celebrarà l'avaluació extraordinària de l'ESO –els exàmens de recuperació de setembre-, i aquesta passarà a realitzar-se al juny.

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, per primera vegada, es podrà dur a terme la preinscripció telemàtica als cicles de grau mitjà i al batxillerat. Després que el curs actual 2018-2019 s'hagi pogut fer en els cicles de grau superior, es tanca ara el cercle de preinscripció electrònica als ensenyaments postobligatoris.



Criteris de prioritat de les sol·licituds

Quan hi ha més sol·licituds que places vacants, les sol·licituds s'ordenen seguint els criteris de prioritat. En primer lloc, en l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits. I per a l'ESO i el batxillerat, tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, o que segueixen programes esportius d'alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen a continuació els criteris generals de prioritat: la presència de germans al centre o els pares hi treballen dona 40 punts; la proximitat del domicili o del lloc de treball dels progenitors dona entre 10 i 30 punts; ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania permet obtenir 10 punts; la discapacitat de l'alumne o d'un familiar de primer grau garanteix 10 punts, i en el batxillerat es té en compte també la nota mitjana. Com a criteris complementaris de desempat hi ha el de família nombrosa o monoparental, que són 15 punts.