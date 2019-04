Oberta la preinscripció als 63 camps de treball per a joves aquest estiu

La Direcció General de Joventut ha obert aquest dilluns les preinscripcions a 63 camps de treball per a joves aquest estiu amb 1.287 places. S'adreça a persones d'entre 14 i 29 anys. L'oferta augmenta en 69 el nombre de places, amb 4 camps més i 14 d'inèdits. La resta són una continuació de projectes ja iniciats en campanyes anteriors. Les activitats estan relacionades amb el medi ambient, l'arqueologia, el patrimoni cultural i l'acció social.

Aquests camps estan gestionats i desenvolupats a través d'associacions d'educació en el lleure, entitats i fundacions sense ànim de lucre, i amb la complicitat del món local que els acull. L'estada dura quinze dies.

La preinscripció dura fins el 9 d'abril. L'adjudicació es farà per sorteig el 12. Del total de 63 camps, 44 són per a joves catalans, 3 són d'intercanvis per a joves de tot l'Estat i 16 són d'abast internacional.

N'hi ha 14 a les comarques gironines, 12 al Camp de Tarragona, 10 a Ponent, 8 a la Catalunya Central, 7 a l'Alt Pirineu i Aran, 6 a l'àmbit metropolità de Barcelona i 6 a les Terres de l'Ebre.