El 60,5% d'alumnes catalans d'entre 14 i 16 anys consumeix alcohol habitualment

L'informe sobre hàbits de salut d'alumnes de quart d'ESO de Catalunya, elaborat per la Diputació de Barcelona, adverteix que el 60,5% de joves d'entre 14 i 16 anys consumeix alcohol habitualment, que el 32,7% ha provat el cànnabis i que un 25% ja ha tingut relacions sexuals amb penetració.

El document, publicat aquest dimarts, recull els resultats de les enquestes realitzades a més de 8.000 joves de 41 municipis de la demarcació de Barcelona entre els anys 2015 i 2017 per analitzar els hàbits dels adolescents i poder prevenir les seves conductes futures relacionades amb la salut.

El document, que estudia els resultats des de la perspectiva de gènere, origen, nivell socioeconòmic i característiques de cada municipi, presenta els hàbits d'alimentació, oci, i consum de tabac, alcohol, cànnabis i d'altres substàncies, així com les relacions afectives i sexuals, persecucions, mobilitat i accidents.

L'informe alerta que el 75,6% dels joves ha consumit alguna vegada alcohol, que el 65% s'ha emborratxat o ha fet "binge drinking" (consum compulsiu d'alcohol), mentre que el 60,5% en consumeix habitualment.

A més, un 22,7% dels adolescents fuma tabac, un 32,7% ha provat el cànnabis i, d'aquest, un 28% n'ha consumit al llarg de l'última setmana.

Entre els resultats, la Diputació també ha remarcat que "el 18,5% de les noies ha patit assetjament sexual" i que, dels joves de 14 a 16 anys, "un 25% ha mantingut relacions sexuals amb penetració" amb un "37,7% de noies i un 30,8% de nois que afirmen no haver fet servir, alguna vegada,"cap mètode anticonceptiu o un mètode no segur".

Finalment, les enquestes remarquen que "el 29% de les noies i el 24,5% dels nois no segueixen la dieta mediterrània" i que el 75% dels nois practiquen esport fora de l'entorn escolar mentre que només el 50% de les noies ho fa.

Els alumnes de quart d'ESO són considerats "agent sentinella" en els estudis de salut perquè els costums desenvolupats en aquestes edats és més probable que "es consolidin i mantinguin al llarg de tota la vida", segons ha comunicat la Diputació.

"Conèixer els hàbits dels joves vinculats amb la salut és fonamental per prevenir i millorar la salut individual i col·lectiva", ha assegurat la Diputació, que ha justificat que "proporcionen la imatge de la situació actual dels adolescents i, per tant, són una eina útil per als ajuntaments per elaborar plans locals i polítiques de salut més efectives".