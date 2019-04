El Consell Comarcal ajuda a millorar l'eficiència energètica de 9 escoles del Bages

El projecte per a la millora de l'eficiència energètica dels centres educatius del Bages que es porta a terme a través de l'Agència Comarcal de l'Energia ha arribat a 9 escoles del Bages, que s'afegeixen a la vintena que van participar en el projecte en anys anteriors des del 2014.

Les escoles que han participat en aquesta darrera fase són la Barnola d'Avinyó, Sant Pere de Monistrol de Montserrat, Puigsoler de Sant Vicenç de Castellet, Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar, Pompeu Fabra del Pont de Vilomara i Rocafort, Joventut de Callús, Torres Amat de Sallent i Els Pins de Cabrianes i Joan de Palà de Cardona.

Els treballs realitzats a cada escola han estat la instal·lació d'un aparell de mesura del consum elèctric a temps real, la redacció d'una auditoria energètica bàsica de l'escola, la formació dirigida al personal del centre i la formació pels alumnes de Cicle Superior amb el taller Parlem d'energia. Aquestes accions van encaminades a millorar l'estalvi energètic dels centres educatius i la conscienciació ambiental de l'alumnat. El projecte també ha comptat amb la participació dels corresponents ajuntaments de la comarca adherits a l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages.

A través de les auditories el Consell ha proposat la substitució dels tubs fluorescents de les escoles per lluminària tipus LED (que pot suposar estalvis de més del 50%), aïllament correcte de les canonades de la xarxa de calefacció per evitar pèrdues de la temperatura, portar un bon manteniment de portes i finestres (o canvi per d'altres més aïllants en alguns casos), instal·lació de vàlvules termostàtiques als radiadors per controlar la temperatura individual a cada radiador (millorant així el confort a cada aula segons la seva orientació) i ajustar correctament la programació d'encesa i apagada de la caldera segons l'horari setmanal de l'escola. Una mesura global a totes les escoles és la d'instal·lar panells fotovoltaics per a autogenerar part de l'electricitat consumida.

Amb aquesta intervenció també es remarca la importància dels bons hàbits energètics de tots els usuaris de l'escola (i que es poden reproduir a casa), per reduir conjuntament els consums, com ara: apagar els llums quan no són necessaris i fer un bon ús de les persianes i cortines, tancar portes i finestres, fer revisió periòdica dels consums registrats per l'aparell de mesura per detectar incidències i treballar-ho amb els alumnes, apagar els aparells electrònics quan no s'utilitzin i emprar regletes desconnectables.