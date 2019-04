Per què els nens poden veure una vegada i una altra la mateixa pel·lícula?

Les cintes de Disney i Pixar es reprodueixen una i una altra vegada a les pantalles de les cases on hi ha nens. Sorprèn que una mateixa pel·lícula pugui ser font d'entreteniment inesgotable per als petits quan ja l'han vist tantes vegades mentre que als pares ja s'han memoritzat els personatges, la trama principal, els secundaris i fins i tot les frases més destacades. Per què els nens i nenes no es cansen de veure les mateixes pel·lícules?

L'explicació es basa en dos factors. D'una banda, els nens aprenen i assimilen el coneixement mitjançant la repetició de patrons. A més, com que encara s'estan desenvolupant, captar els detalls i comprendre el que està passant a la pantalla els costa més que als adults, que ja coneixen el llenguatge del cinema i els seus recursos (utilització de plànols, salts temporals). Només amb els successius visionats els nens es familiaritzen amb la trama i memoritzen els personatges que hi apareixen a més de gaudir en major mesura, perquè en conèixer el transcurs de la història, l'esforç cognitiu per atendre-la és menor.

D'altra banda, veure les cintes repetides tantes vegades proporciona als petits seguretat i augmenta la seva autoestima. La raó? Saben amb antelació el que ha de passar, per la qual cosa se senten segurs i tenen la sensació de tenir la situació sota control. A més, quan han après el desenvolupament de la trama, les cançons o els personatges, senten la necessitat de celebrar aquest petit èxit. Tornant a veure la pel·lícula per confirmar les seves "prediccions" o cantant al mateix temps que els personatges.

Aquest factor explica la curiosa reacció dels petits quan estan veient pel·lícules: riuen segons abans que l'escena graciosa tingui lloc o es tapen els ulls quan el dolent de la pel·lícula ni tan sols ha aparegut a la pantalla. Com ja han vist la cinta, associen les emocions que van sentir quan la van veure per primera vegada i repeteixen aquest comportament en els successius visionats.

Com més grans, menys repetim

Aquest modus operandi desapareix a mesura que ens fem grans. Veure una pel·lícula més d'una vegada pot resultar tediós per als adults, i només si ens ha encantat o no l'hem arribat a entendre del tot tornem a veure-la. El nostre cervell cessa eventualment de produir dopamina amb la repetició constant d'una cinta (o una cançó, o del gaudi d'una unça de xocolata) perquè s'acaba cansant de l'estímul positiu.