Pla del Puig, de Sant Fruitós, i La Serreta, de Santpedor, entre les escoles que Educació preveu construir abans del 2023

El Departament d'Educació ha fixat aquest dimarts una data màxima per a la construcció de dues escoles del Bages que fa anys que s'ubiquen en mòduls prefabricats. Són la del Pla del Puig, de Sant Fruitós, i La Serreta, de Santpedor. ambdues formen part del paquet de 27 centres educatius que la Generalitat ha encarregat edificar entre aquest mateix 2019 i el 2023.

En total, Educació destinarà un pressupost de 104 milions d'euros a substituir 100 mòduls prefabricats per aules de veritat. . Així ho ha aprovat el consell executiu en un encàrrec a infraestructures.cat. Segons ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, les obres aprovades formen part de la primera fase del pla de construccions previstes per als propers set anys, i corresponen a 21 noves construccions, 5 grans ampliacions i 1 rehabilitació integral. Les noves edificacions, que es començaran a construir de forma esglaonada, seguiran els nous criteris constructius que volen complir amb les necessitats de la ''nova realitat pedagògica a les aules'' i comportaran la retirada d'un centenar de mòduls prefabricats.

Entre les noves edificacions, majoritàriament instituts, també destaquen les obres d'ampliació de l'Institut Montserrat Colomer a Sant Esteve Sesrovires; les obres d'ampliació i adequació de l'Institut Creu de Saba a Olesa de Montserrat; l'Institut La Riera de Badalona, l'Institut de Guissona, l'Institut Creu de Vallcarca de Barcelona, l'Institut de Dosrius o l'Institut Nou de l'Hospitalet de Llobregat, entre altres, i escoles com ara la nova Escola Teresa Godes i Domènech al Montmell, l'escola de Maspujols o l'escola Virolet de Sabadell. Bargalló però no ha descartat incorporar altres construccions en aquesta primera fase si canvia la situació pressupostària. Ha reconegut també, que la pròrroga pressupostària actual ha fet endarrerir-ho.

Actuacions a la Catalunya Central

Execució de les obres de nova construcció de l'Escola La Serreta a Santpedor, d'1 línia

Execució de les obres de nova construcció de l'Escola Pla del Puig a Sant Fruitós de Bages, d'1 línia

Execució de les obres d'ampliació de l'Institut Montserrat Colomer a Sant Esteve Sesrovires, de 3 línies d'ESO i 2 de batxillerat

Execució de les obres d'ampliació i adequació de l'Institut Creu de Saba a Olesa de Montserrat, de 3 línies d'ESO i 2 de batxillerat



Totes aquestes actuacions, ha dit Bargalló, són el primer pas del pla d'obres per set anys que significaran una renovació del parc d'escoles i instituts i ''l'adequació'' a les necessitats dels centres educatius. En aquest sentit, i amb la intenció de modificar els criteris constructius als centres educatius del país, ja s'estan fent sessions per concretar les idees sorgides i s'obrirà un procés per consensuar com haurien de ser els centres educatius del futur.

A banda d'aquestes 27 noves construccions, també s'estan duent a terme 37 actuacions més amb un pressupost de 152 milions d'euros, i s'estan acabat de tancar convenis per la licitació i la construcció d'obres noves amb uns dinou ajuntaments més que implicarien vint centres educatius. Per aquest 2019, també es preveu destinar 24 milions d'euros amb 260 actuacions d'adequació i millora arreu del país.

Properes construccions

A més, el Departament, a data d'avui està treballant per tancar convenis i acords amb un total de 21 Ajuntaments per a la construcció de nous equipaments educatius, ampliacions o grans adequacions. Entre aquests, de la Catalunya Central hi ha: