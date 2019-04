Generació Z vs... una càmera de fotos

En una sèrie de vídeos, posem a prova la Generació Z (joves nascuts entre els anys 90 i l'actualitat) amb el repte d'utilitzar aparells que han evolucionat molt amb el temps.

Abans que aparegués Instagram o les càmeres dels telèfons mòbils, per fer-te una selfie calia més d'una mà, encara més, havies d'estar una estona quiet per poder fer la foto.

Les càmeres fotogràfiques han canviat molt amb el pas dels anys, fins el punt que tots en tenim una al nostre dispositiu mòbil. Aquests alumnes de l'Institut de Navarcles seran capaços de saber com funcionava una màquina de fer fotos dels anys 1940, que no és tàctil? Descobriran com s'activa?