Posem un grup de joves davant d'una màquina d'escriure i això és el què passa

Un paper, tinta i ganes de teclejar eren els elements imprescindibles fa anys per fer un text amb una màquina d'escriure, com per exemple les Olivetti. Amb el pas del temps, la tecnologia ens ha brindat l'oportunitat de poder redactar escrits d'una manera més còmode i senzilla. Avui en dia només cal connexió a internet i, això sí, dits que estiguin disposats a teclejar. Els nostres joves de l'Institut de Navarcles sabran fer funcionar una màquina d'escriure de fa 40 anys? Seran capaços d'aconseguir posar un paper i desxifrar el funcionament d'aquest aparell?

En aquesta sèrie de vídeos, posem a prova la Generació Z (joves nascuts entre els anys 90 i l'actualitat) amb el repte d'utilitzar aparells que han evolucionat molt amb el temps. En el capítol 1, el repte és fer servir una càmera de fotos antiga. I en el capítol 2, els joves s'enfronten al repte de fer servir una ràdio dels anys 40.