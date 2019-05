Posem una ràdio analògica en mans d'un grup de joves... la sabran fer anar?

Spotify, Youtube, el telèfon mòbil... avui en dia pots escoltar música fins i tot assegut a la tassa del vàter. Però hi va haver una època en que per gaudir-ne havies d'esperar que arribés la Festa Major. A més a més, el que sonava a la ràdio no és la música que se sent ara com el Trap o el Dembow. Ja veurem si aquests joves de l'Institut de Navarcles se'n surten de fer anar una ràdio analògica dels anys 50.

Aquest és el segon vídeo d'una sèrie on posem a prova la Generació Z (joves nascuts entre els anys 90 i l'actualitat) amb el repte d'utilitzar aparells que han evolucionat molt amb el temps.

També pots veure el Capítol 1, on els joves intenten saber com funciona un càmera fotogràfica que no és tàctil i que té més de 70 anys.