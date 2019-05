Llibres imprescindibles per lluitar contra el bullying

Aquest dijous 2 de maig se celebra el Dia Mundial contra l'assetjament escolar i UNICEF Comitè Espanyol ha alertat en un recent estudi que almenys dos estudiants per classe pateixen 'bullying' o violència a les aules. Davant d'aquesta situació, recollim alguns dels contes i llibres que tracten aquesta temàtica per tal de contribuir a la prevenció del 'bullying' i a eradicar aquest problema a les escoles.

'Wonder. La lección de August' (Nube de tinta)



A partir de 10 anys. August és un nen amb la cara plena de cicatrius, a causa de les nombroses operacions a què ha estat sotmès des del seu naixement, i que ha de enfrontar-se a les mirades del seu nou col·legi, al qual acudeix per primera vegada, després d'anys pràcticament tancat a casa. Allà aprendrà a créixer en la diversitat, a acceptar-se a si mateix i fer-se amics.

'El club de los raros' (Barco de Vapor)



A partir de 8 anys. Hugo és tartamut i Bernardo és dislèxic. El pinxo de la classe els fa la vida impossible perquè pensa que són rars. Per això els dos amics decideixen fundar un club per sentir-se menys sols i més segurs. El sorprenent és que hi ha més companys volen formar part d'aquest particular grup.

'El escalón de hojalata' (Istarduk Ediciones)



A partir de 10 anys. César té 12 anys i pateix acondroplàsia, un trastorn genètic que fa que la seva alçada sigui notablement menor a la dels nens i nenes de la seva edat.

Aquest nen explica en primera persona com afronta amb enginy i optimisme les barreres, no només físiques, que li posa per davant la seva condició i s'adona que no és l'únic diferent.

'Máscaras rotas. Antología de relatos sobres acoso escolar'



Un total de 25 autors escriuen de 21 relats i per aprofundir en les diferents formes d'exercir la violència a les aules: des d'un empenta que es repeteix fins a un sobrenom denigrant, passant pels insults o amenaces.

'Elmer y Rosa' (Editorial Lumen)



A partir de 3 anys. Elmer és un elefant multicolor, diferent a la resta. Els contes d'Elmer transmeten als nens valors com la solidaritat, el respecte, l'amistat i, sobretot, la celebració de les diferències. En aquesta ocasió ha de ajuda a Rosa, una elefanta molt tímida i especial, a tornar amb la seva bandada.

'El jardín de los abrazos'



A partir de 3 anys. Relat senzill sobre com prevenir, detectar i actuar en situacions que estiguin fent patir a nens i nenes en el context de les seves relacions interpersonals, gràcies a Tesa, una protagonista amable i compassiva. El conte conté elements que ajuden a entendre la difícil situació per la qual passa Víctor i permet treure a la llum part de l'univers interior del petit lector.

'Educar niñas' y 'Educar niños', de Steve Biddulph (Editorial Alba)



Amb més d'un milió d'exemplars venuts a tot el món, aquests llibres s'han convertit en obres de referència d'educació infantil i juvenil. Biddulph estableix diferents estratègies per a les tres etapes bàsiques de la vida dels nens: des del naixement fins als sis anys, dels sis als catorze i dels catorze a l'edat adulta. Així mateix aporta consells pràctics sobre tots els aspectes que envolten el creixement i l'educació dels infants, inclòs l'assetjament escolar.