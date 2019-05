Vaga escolar: el govern xifra el seguiment en menys del 10%

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha xifrat en un 10% el seguiment a primera hora de la vaga unitària convocada pels sindicats docents a l'educació pública per revertir les retallades i reclamar la recuperació d'una hora lectiva del professorat.

"Però fins i tot aquest 10% ens importa", ha defensat Aragonès després de presentar amb la consellera de Salut, Alba Vergés, un paquet de mesures per als ambulatoris, i ha reivindicat el diàleg amb els docents catalans amb els quals, ha dit, comparteixen les reivindicacions.

"No només ens hem assegut amb els docents, sinó que hem compartit que moltes de les seves reivindicacions són legítimes, en els últims pressupostos del Parlament, el d'Ensenyament és el que més creixia amb prop del 10%", ha remarcat. Ha subratllat que l'actual sistema educatiu públic compta amb més docents que el 2010, després d'una "incorporació molt gran" de professionals.

Els sindicats docents convoquen una vaga escolar aquest dijous, 16 de maig. Reclamen la recuperació d'una hora lectiva del professorat i tornar a la situació anterior a les retallades. Hi estan cridats els mestres i professors de les escoles i instituts públics de tot Catalunya.



Centenars de professors es manifesten pel centre de Barcelona



Centenars de professors es manifesten pel centre de Barcelona per demanar la reducció de ràtios i d'una hora de l'horari lectiu. Els sis sindicats han convocat vaga a l'ensenyament públic aquest dijous per exigir al Govern que reverteixi les retallades després d'anys de creixement econòmic. La mobilització ha començat a la plaça Universitat i acabarà a la plaça Sant Jaume, passant per Pelai, plaça Catalunya i Via Laietana. La pancarta principal porta com a lema 'Ve d'una hora i va de ràtios'. El portaveu d'USTEC, Ramon Font, ha acusat el Govern de fer "'tatcherisme' i política antisindical" visitant els centres els últims dies per dir que aquesta vaga no tenia sentit perquè les plantilles ja estaven fetes. "No estem demanant res que no sigui nostre. Ja és hora que se'ns torni el que se'ns va robar", ha dit Marta Tejedor, de CCOO.

Ramon Font ha denunciat que el nombre d'alumnes ha crescut en 63.000, mentre que el de professors només ho ha fet en 329. "Estem molt pitjor ara que fa deu anys", ha dit el representant d'USTEC, que ha assegurat que facin o no vaga, el professorat comparteix els motius de la convocatòria. Font ha demanat al Govern que rectifiqui i ha assegurat que encara hi ha temps abans de començar el proper curs. Els sindicats reclamen que s'aprovi un decret llei per contractar 7.000 docents més, el que tindria un cost de 93 MEUR. Segons el sindicalista, els mateixos grups parlamentaris han reconegut que hi ha 300 MEUR disponibles que es podrien invertir en aquesta matèria.

Qui convoca la vaga?



La jornada de protesta d'aquest 16 de maig la impulsen Ustec-Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc-Sps, CGT i UGT. Des de l'anunci de la vaga, els sindicats han negociat amb el Departament les reclamacions que, en total, sumen 240 milions d'euros d'inversió pel sector aquest 2019 i que consideren que s'haurien d'aprovar amb un decret llei. El Govern però, s'ha mantingut inflexible amb l'argument que sense pressupostos no es podien assumir el canvis proposats per les organitzacions sindicals. La mesura ''irrenunciable'' pels sindicats és la reducció d'una hora lectiva i recuperar la jornada anterior al 2010.

Què demanen els sindicats docents



Darrere la vaga escolar hi ha diferents peticions. La reducció de la jornada lectiva és la mesura ''irrenunciable'' pels sindicats, ja que consideren que l'ampliació de dues hores durant els mandats de Rigau i Wert va ser una mesura extraordinària. Una d'aquestes hores la van reduir el 2017, després de l'acord entre els mateixos sindicats i el Departament aleshores liderat per Meritxell Ruiz, un pacte que va permetre aprovar els pressupostos d'aquell exercici. Amb l'acord, el Departament es comprometia a recuperar aquesta jornada lectiva els propers cursos, però davant la situació de pròrroga pressupostària no s'ha executat.

A més d'aquesta hora que falta per recuperar, els sindicats també reclamen la millora de les ràtios, la reducció de dues hores als més grans de 55 anys, la conversió dels terços de jornada en mitges jornades, la consolidació del personal interí i la retirada del decret de plantilles.

Per als sindicats, la situació de l'educació pública és "greu", i afirmen que respecte al 2010 hi ha 62.939 alumnes més per a només 329 docents més, i el pressupost del departament està per sota del del 2010.

Els serveis mínims de la vaga escolar



Els centres escolars de tot Catalunya hauran de d'assegurar que hi hagi, aquest dijous 16 de maig, un docent per a cada quatre aules a Infantil i Primària, un per cada tres unitats en educació especial -de 3 a 16 anys- i un terç de les plantilles de les guarderies durant la vaga docent.

També hi ha d'haver una persona de l'equip directiu per cada centre, que pot ser el director, el coordinador pedagògic, el cap d'estudis i el secretari, i en el cas de les guarderies, un membre del claustre, segons els serveis mínims dictats per la Conselleria de Treball de la Generalitat.



Els professors universitaris s'han manifestat aquest dimecres



Professors associats de les universitats catalanes s'han concentrat aquest dimecres davant la Direcció General d'Universitats, a la Via Laietana, per reclamar que regularitzin la seva situació laboral, un increment del sou immediat i posar fi a la temporalitat dels contractes. Durant la concentració, sota el càntic "cap precarietat a la universitat", els professors han presentat el "nou camí de lluita" que emprenen com a estratègia comuna, fruit de l'assemblea que van celebrar el passat 27 d'abril on el col·lectiu va acordar exigir conjuntament la regulació de la seva labor dins les universitats.

Durant tot el dia, hi ha hagut concentracions a les universitats de Barcelona, Girona, Lleida, a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya, i a la Universitat Rovira i Virgili.