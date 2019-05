Pares de l'escola Sant Joan de Berga es tancaran indefinidament al centre per exigir una segona línia de P3

L'AMPA de l'escola Sant Joan de Berga ha decidit fer una tancada indefinida al centre públic per exigir al Departament d'Ensenyament que es torni a obrir la segona línia de P3 que va perdre el curs 2018-2019. Segons ha lamentat la seva presidenta, Arantza Rey, la decisió del Govern "és molt injusta" perquè la preinscripció supera els 25 alumnes de ràtio per aula, nou més que l'any passat.

Els responsables de l'escola esperaven recuperar la línia perquè, enguany, el centre ha sumat 28 inscrits i, per tant, la decisió deixaria fora a tres famílies. Des de l'AMPA, a més, es lamenta el fet que, en canvi, sí que es doni aquesta nova línia a l'escola Santa Eulàlia, on només hi ha hagut un inscrit més (29). La tancada començarà aquesta tarda i no té data final.