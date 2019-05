El solsoní Martí Gruas, millor escriptor de la Catalunya Central del Ficcions 2019

"Crec que soc una persona bastant normal, encara que tinc les meves coses, em costa molt relacionar-me amb altres, no entenc les bromes ni els acudits. Potser es pot dir que veig el món d'una altra manera". Amb aquestes paraules, el jove Martí Gruas, alumne de l'Escola Arrels II de Solsona, va recollir dimarts a Barcelona el premi al millor relat de la Catalunya Central del certamen literari juvenil Ficcions 2019. La seva peculiaritat és que pateix un trastorn de l'espectre autista i el seu discurs va emocionar l'auditori del CaixaForum de Barcelona, on va tenir lloc l'entrega dels guardons. Enguany, el'onzena edició del concurs organitzat per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) hi han pres part noies de 306 centres educatius de tot Catalunya.

Dalt l'escenari, Gruas va agrair a la seva professora de català que el va animar a participar a Ficcions i va reconèixer que hi va dedicar molt temps. "Gràcies per comptar-me entre els finalistes, fins ara mai m'havia classificat en cap concurs, gràcies per fer que gent com jo siguem cada vegada menys invisibles", va dir el solsoní, unes paraules que van ser acompanyades d'un fort aplaudiment.

Ficcions és un certamen impulsat per l'AMIC per promoure la lectura i l'escriptura en català entre els joves dels territoris de parla catalana. El concurs va tancar el 24 de març amb una participació rècord de 3.801 participants d'entre 14 i 18 anys d'arreu de Catalunya (2.723), País Valencià (584 alumnes) i Illes Balears (494 alumnes) provinents de 306 centres educatius diferents.

El guardó principal d'aquest 2019 van ser per a Julieta Iriarte, Zaira Pérez i Emma Villarejo, de l'Institut Sant Andreu de Sant Andreu de la Barca, per la peça '1944'. "Vam començar amb la idea d'escriure cartes i que hi aparegués el tema de la guerra. Volíem explicar una història que fos realista i a la vegada tingués un toc de ficció", va explicar Pérez sobre la seva obra.

A nivell global, la segona posició ha estat per Marco Ruiz, de l'IES El Ravatxol de València, amb el seu relat 'Clau' i la tercera per Francesca Hernández, de l'IES Sant Agustí des Vedrà d'Eivissa, amb 'El cerç aragonès'.

El segon premi de l'onzena edició de Ficcions, a nivell català, ha estat per Emma Abella, Núria Valera i Judith Prados, de l'IES Jaume Viladoms de Sabadell, per l'obra 'Les paraules ferides'. Mentre, Berta Fitó del Col·legi Lestonnac de Barcelona amb el seu relat 'La plau glaçada' i Paula Andurell, de l'Escola Sant Andreu Manyanet de Barcelona, amb 'La venjança de lilth' han rebut el premi Ciutat de Barcelona.

Mohamed El Amrani

En l'acte també va intervenir el comunicador i fundador de l'Associació Cultural Xarxa per la Convivència de Roses, Mohamed El Amrani, qui va recordar quan va ser finalista fa anys. També va anar enrere per recordar quan va descobrir el món de l'escriptura amb 13 anys i la sort que va tenir quan va arribar del Marroc a viure a Roses i tenia un biblioteca pública al costat de casa seva. "Això em va ajudar molt perquè vaig aprendre que més que buscar respostes és important fer-se les preguntes correctes". Mohamed El Amrani va animar els estudiants a seguir escrivint i a no perdre les ganes de fer-ho perquè, els va alertar, aquestes ganes es poden esvair amb el temps.

Per la seva part, Marta Vivet, guionista de la sèrie de ficció de TV3 'Les de l'hoquei', va recordar que també va ser finalista i va destacar que sempre a treballat en equip com li ha passat amb la nova sèrie.

L'AMIC, una associació de premsa compromesa amb l'educació

El secretari general de l'AMIC, Josep Ritort, va destacar en la seva intervenció inicial que enguany hi ha hagut 164 grups finalistes i que 277 joves que han arribat a la final de Ficcions. Va apuntar que com va dir un any l'escriptor Màrius Serra han reunit "el millor planter de les lletres catalanes". Va assegurar que han fet un nou rècord amb 3.800 estudiants i en pocs anys han "més que doblat la participació".

Per la seva part, M. Carme Rodríguez, vicepresidenta segona de l'AMIC i editora del Tot Mataró i Maresme, va remarcar també el rècord de participació i va assenyalar que creuen en las seva funció social. "Ficcions aplega joventut, escriptura, lectura, talent, creativitat, treball en equip i són uns valors que l'AMIC vol i ha de potenciar", va recalcar.