Aventura i oci a l'aire lliure

Les propostes de lleure que s'organitzen a l'estiu permeten descobrir l'entorn natural de la Catalunya Central. Les possibilitats són múltiples i l'estiu és un bon moment per fer activitats aquàtiques a piscines, rieres i llacs; rutes en BTT, activitats d'aventura com la tirolina i els circuits acrobàtics; i jocs d'habilitat a l'aire lliure amb el valor afegit de ser estades en anglès, per exemple. I també l'estiu permet conèixer i practicar esports que durant el curs passen desapercebuts per a molts infants, com ara l'hípica.