El projecte «LíderEn Mi», una iniciativa per treure el líder interior dels alumnes

'Els set hàbits de la gent altament efectiva', de Stephen Covey, és un llibre d'ajuda en el creixement personal d'adults i empreses. A partir de les pautes que ofereix l'obra, més de 3.000 centres educatius de tot el món han implantat el projecte 'LíderEn Mi'. A Catalunya, les escoles FEDAC han estat pioneres en aquesta iniciativa amb alumnes de tercer de primària de primer d'ESO. L'objectiu principal de la iniciativa és potenciar i ajudar a desplegar el "Líder" interior de cada alumne, que li fa connectar amb els seus talents i fortaleses. Es treballa la proactivitat, la responsabilitat i la importància de saber-se organitzar de forma autònoma i efectiva per tal de poder tenir en compte allò que és important i prioritari.

Durant l'últim trimestre, els alumnes de l'escola FEDAC Manresa s'han convertit en regidors i regidores en un treball emmarcat dins del projecte. Dividits en grups, els alumnes van conèixer els requisits per la creació d'un partit polític i van decidir quines regidories, propostes i candidats serien necessaris pel seu ajuntament fictici. Per desenvolupar aquest projecte, els alumnes van rebre la visita de la regidora Cristina Cruz que els va aconsellar sobre com dur a terme aquest procés. Tot i això, el projecte no queda només dins l'escola, ja que els estudiants van poder realitzar una visita guiada a l'Ajunyament de Manresa i van entregar una carta a l'alcalde, Valentí Junyent, amb propostes per millorar la ciutat de Manresa.

A pocs dies d'acabar el curs, els alumnes estan immersos en la campanya que duran a terme de cara a unes eleccions en què els alumnes de 6è de la seva escola votaran el partit que més els agradi.