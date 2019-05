4 de cada 10 candidats no són «aptes» per estudiar Magisteri

Si del que es tracta és de fer una selecció prèvia de l'alumnat dels graus d'Educació Infantil i Educacio Primària, per intentar evitar que hi acabin matriculant-se estudiants que no aconsegueixen aprovar les proves de llengua o matemàtiques de la Selectivitat, sembla que la Prova d'Aptitud Personal (PAP), instaurada ara fa tres anys, està complint amb el seu objectiu. Per segon any consecutiu, 4 de cada 10 candidats que s'han presentat a la convocatòria ordinària dels exàmens no han obtingut la qualificació d'apte.

Des que, el 2017, es va establir que tots els que es matriculessin a la trentena de graus de Magisteri que s'ofereixen a les universitats catalanes havien d'obtenir almenys un 5 de mitjana entre la nota d'un examen de dues hores de durada de competència comunicativa i raonament crític i una segona prova de competència logicomatemàtica que s'ha d'enllestir en una hora i mitja, i que cap dels dos resultats podia ser inferior a 4, 10.222 estudiants s'han sotmès a la convocatòria ordinària de les PAP. En aquests 3 anys, 6.391 (un 62,5%) l'han superada.



AUGMENTA EL NOMBRE D'ESTUDIANTS QUE S'HI PRESENTEN



La xifra de presentats ha anat creixent. El juliol del 2017 en van ser 2.713; el juliol del 2018, 3.238, i aquesta vegada, 4.271, 3.500 dels quals eren noies. Per primer cop, les PAP, que fins ara s'havien celebrat a continuació dels exàmens de Selectivitat, s'han avançat a l'abril, setmanes abans que comenci la preinscripció universitària als centres públics i a la UVic-UCC, que participa del sistema de preinscripció. Això ha fet que augmentés el nombre de candidats.

Si el primer any, més de 7 de cada 10 van aconseguir ser declarats aptes, en els dos anys successius han estat 6 de cada 10. Els que no hagin obtingut el salconduit, disposen d'una convocatòria extraordinària el 19 de juliol per tornar-ho a intentar.



UN REQUISIT DELS CENTRES PÚBLIC I PRIVATS



L'exigència d'obtenir la qualificació d'apte no afecta només els estudiants provinents del Batxillerat i els Cicles Superiors de Grau Superior (CFGS), sinó també els majors de 25 o 45 anys que es matriculen a la universitat després de superar les proves d'accés, de la mateixa manera que han de fer les PAP els provinents de sistemes educatius estrangers o d'altres vies que permeten l'ingrés als estudis de Magisteri. El requisit no s'exigeix únicament a les universitats que participen del sistema públic de preinscripció, sinó també a les privades que regulen l'admissió a través d'altres tipus de proves.



UNA OFERTA EXTENSA



Nou de les 12 universitats catalanes, 5 de públiques (UB, UAB, UdG, UdL i URV) i quatre de privades (UVic-UCC, Blanquerna-URL, UIC i UAO), imparteixen graus de Magisteri. A més a més dels estudis d'Educació Infantil i Educació Primària, es pot cursar la doble titulació d'Infantil + Primària i dues combinacions que inclouen Primària + CAFE i Primària + Humanitats i Estudis Culturals, que també estan subjectes a la prova.