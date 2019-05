Què cal tenir en compte a l'hora de triar casal o colònies d'estiu?

Durant l'estiu, els petits i no tant petits de la casa passaran gairebé tres mesos sense anar a classe, des de Sant Joan fins passada la Diada de l'Onze de Setembre. Unes llargues vacances que poques vegades coincideixen amb les dels pares. N'hi ha que aniran al casal o de colònies; altres es quedaran a casa amb els avis o un cangur, sobretot durant el mes de juliol. Hi ha alguna opció que sigui millor que les altres? Amalia Gordóvil, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i doctora en Psicologia del centre GRAT, respon que no, però que a l'hora de triar s'ha de ser conseqüent amb el missatge que es vol transmetre a l'infant. En aquest enllaç pots trobar una guia de casals, colònies i activitats d'estiu a la Catalunya Central.

Si la família vol potenciar les habilitats socials del nen, «és més coherent apuntar-lo al casal, perquè tindrà més oportunitats de desenvolupar habilitats de socialització, de compartir, de posar-se al lloc de l'altre, de generar empatia, de posar-se límits...». En cas contrari, «es pot quedar a casa amb els avis perfectament», perquè «no hi ha una recepta única per a tots igual», puntualitza l'experta.

El mateix passa amb les colònies. Si es vol que l'infant guanyi autonomia en la cura de si mateix i en la gestió de les seves emocions, les colònies es consideren una opció molt bona. A més, els dies que els nens seran fora de casa els serviran per a «enfortir vincles amb companys de la seva edat», detalla Gordóvil. Quan l'infant es troba en un context diferent i més relaxat, com el que brinden les colònies, «mostra altres facetes de la seva manera de ser», alhora que descobreix aspectes nous dels companys d'aula. Així enforteix les relacions amb els amics, gràcies sobretot a les nombroses activitats d'equip que comparteixen. De fet, molts pares tenen la sensació que el fill se'ls ha fet gran en tornar de colònies, comenta aquesta experta.

Si finalment la decisió és que els petits vagin al casal o de colònies, caldrà prioritzar que hi facin activitats que els agradin. Per al director del grau d'Educació Social de la UOC, Segundo Moyano, el més important és que el nen es diverteixi. Moyano és crític amb els casals i les colònies dedicats a aprenentatges molt específics, com ara els idiomes. «El nen ha de jugar, passejar, parlar amb altres nens, conèixer llocs amagats, viure aventures, saltar-se una mica les normes... No té sentit anar a un casal o participar en unes colònies on farà el mateix que durant el curs escolar. Això em sembla simplement una dèria dels pares o bé no entendre que el temps lliure és una altra cosa», afirma.

Deures? Segons com s'hagi esforçat durant el curs

A més dels casals i les colònies, l'altre gran dubte dels pares a l'hora de gestionar les vacances dels fills és si cal que facin deures. Segons els experts, la decisió dependrà de cada nen i del missatge que els pares li vulguin transmetre. Si l'infant ve d'un any en què no s'ha esforçat per complir la seva obligació d'estudiar, «no serà coherent que el seu estiu estigui ple de diversions», alerta Gordóvil. Si els pares volen inculcar-li els valors de l'esforç i la constància, poden organitzar activitats que els requereixin, «ja sigui fent deures, enviant-lo a un camp de treball o compartint-hi activitats de la llar», comenta la doctora en Psicologia. Si en canvi l'infant ha estat tenaç i constant durant el curs i els pares volen transmetre-li que se'n senten orgullosos i satisfets, podran aconseguir-ho «planificant un estiu en què es pugui divertir i relaxar-se».

Daniel Adrover, també professor col·laborador de Psicologia de la UOC, és més partidari que es potenciïn activitats de moviment. «Actualment es dona molta importància al coneixement acadèmic, semàntic, i als deures, i es deixen de banda elements molt valuosos de l'educació, com ara les habilitats socials, els jocs sense pantalles, l'activitat física, l'educació emocional i l'humor. Aquests últims són essencials per a tenir una vida feliç i cal prestar-hi l'atenció que mereixen. L'estiu és un bon moment per a fer-ho», explica.

Sigui com sigui, Gordóvil pensa que l'ingredient fonamental de les vacances escolars hauria de ser «poder passar temps de diversió en família, temps que ha de ser qualitatiu». Però per a no acabar necessitant «unes vacances de les vacances», Adrover afegeix que, a més de diversió, les vacances haurien de permetre el descans tant dels pares com dels fills.